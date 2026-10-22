Bournemouth-Milan oggi in Europa League 2026/2027: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Milan oggi, giovedì 22 ottobre, sfida il Bournemouth nella terza giornata di Europa League 2026/2027. I rossoneri volano nel Regno Unito con l’obiettivo di fare punti e risalire la classifica. Al momento la squadra di Ruben Amorim è 16a con 3 punti, frutto di una sconfitta (contro il Benfica per 2-0) e di una vittoria (contro il Salisburgo per 4-0). Gli inglesi, invece, sono alla 5a posizione, a punteggio pieno, grazie alle vittorie con Real Sociedad e Sturm. In Premier League, invece, la formazione di coach Marco Rose è 15a con sei punti.

Bournemouth-Milan, probabili formazioni

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson. All. Rose

Milan (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson; Cisse. All. Amorim

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Bournemouth e Milan, valida per la terza giornata di Europa League, si può vedere in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo, previo abbonamento. Fischio di inizio alle ore 21.00 di oggi, giovedì 22 ottobre, al Vitality Stadium di Bournemouth.