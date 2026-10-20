Roma-Slovan Bratislava e Napoli-Bodo Glimt oggi in Champions League: probabili formazioni, orario e dove vederle in tv

Oggi martedì 20 ottobre 2026 torna la Champions League, dopo un turno di campionato che ha confermato i differenti momenti di forma delle varie big della Serie A. Questa sera tocca a Roma e Napoli, entrambe in casa, entrambe reduci da due sconfitte europee ma dall’umore e stato di forma diametralmente opposte. I giallorossi vengono infatti dalla vittoria in campionato contro il Genoa, che ha rafforzato il secondo posto in classifica alle spalle di Inter e Lazio, mentre la squadra di Allegri ha perso sul campo del Venezia ed è in un profondo stato di crisi.

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Gasperini: “Per passare il turno dobbiamo vincerle tutte in casa”

“Abbiamo necessità di vincere per alimentare le speranze di qualificazione in Champions, quindi lo Slovan non la sottovaluteremo anche se non è un’avversaria di prima fascia. In Champions tutte le gare sono difficili”. Lo ha detto il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava. “Castro e Malen insieme? Castro ha fatto un gran gol l’altra sera, per caratteristiche può essere anche la partita dove poterli far giocare insieme. Dall’inizio o anche a gara in corso, anche perché non voglio snaturare le geometrie della squadra, il reparto d’attacco funziona, con caratteristiche diverse. Non ho necessità ora di andare a cercare altre soluzioni”. Alla domanda su quanti punti serviranno per qualificarsi, Gasperini avverte: “Sempre attorno a 10-11 punti, noi dobbiamo vincere tutte le partite in casa, a cominciare da domani (oggi, ndr), quello potrebbe diventare sufficiente. L’obiettivo è rientrare in questa fascia”.

“Sfide contro il Como e il Real Madrid o quella contro il Genoa dopo la sconfitta di Champions sono partite che si preparano da sole, diversamente da quella contro lo Slovan Bratislava. Loro hanno perso due partite ma noi non possiamo correre il rischio di pensare che sia una gara facilmente risolvibile, la dobbiamo vincere e la squadra è preparata. Gestire il turn over è normale, abbiamo ancora qualche defezione ma recuperiamo Malen. Sabato siamo a Napoli e inizia un altro tour de force, pertanto devo anche pensare a qualche rotazione, anche se quello che prepari sulla carta quasi sempre non si avvera”, ha aggiunto.

“Dybala? Speravo fosse più veloce il suo recupero, ieri c’è stata una risonanza che ha evidenziato una pur minima lesione che porterà un paio di settimane in più di recupero. Cristante con il Napoli conto che sia in campo o almeno a disposizione”, ha aggiunto Gasperini parlando dei possibili recuperi dall’infermeria.

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Meret: “Gruppo unito, c’è voglia di riscatto”

“Abbiamo un gruppo unito che ha grandissima voglia di riscattarsi. Il Bodo è una squadra molto forte, ma noi abbiamo l’occasione immediata di reagire”. Così il portiere del Napoli Alex Meret parla in conferenza alla vigilia del match di Champions contro i norvegesi. “Sappiamo che è un momento non facile, ma siamo anche consapevoli della qualità di cui dispone la nostra rosa. Dobbiamo sfruttarla al meglio, cosa che non siamo riusciti a fare ultimamente, ma restiamo tutti uniti per uscire insieme da questo periodo”, ha aggiunto. “Domani (oggi, ndr) affrontiamo una squadra tosta e ben organizzata come testimoniano i risultati. Certamente però la partita dobbiamo provare a farla noi, perché giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi”, ha detto parlando del Bodo.

Secondo Meret “anche l’apporto del Maradona potrà essere importante, il calore del nostro stadio ci può dare una spinta determinante”. “L’aspetto fondamentale è essere solidi e risolvere la situazione in maniera collettiva dando ognuno di noi il massimo contributo al servizio dei compagni. C’è grande voglia da parte nostra di ritrovare il successo e la continuità che ci sta mancando. Domani è una grande occasione per reagire”, ha dichiarato. “Il mister ci aiuta e ci indirizza ogni giorno, ma i responsabili siamo noi che andiamo in campo e bisogna essere bravi a sovvertire i risultati. Dobbiamo lavorare con intensità e sacrificio, curando anche i dettagli che purtroppo nell’ultimo periodo ci hanno penalizzato”, ha aggiunto. “La voglia di riprenderci è tanta, però dobbiamo essere equilibrati, la strada è lunga e c’è tempo per recuperare il terreno perso. Vedo nel gruppo tanta determinazione per riscattarci e ottenere i risultati che desideriamo tutti”, ha concluso Meret.

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Per Alisson Santos lesione a bicipite femorale sinistro

L’attaccante del Napoli Alisson Santos “si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo”. Lo rende noto il Napoli in una nota. Intanto gli azzurri di Max Allegri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match di Champions contro il Bodo Glimt. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico.

Roma-Slovan Bratislava: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Mustafic, Pokorny; Barseghyan, Cristian Martinez, Camara; Sporar. All. Yaya Toure

Il fischio d’inizio della partita è fissato alle 21 allo Stadio Olimpico, il match sarà visibile in tv sui canali di Sky Sport, e in streaming su Now Tv e SkyGo.

Napoli-Bodo Glimt: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri

Bodo Glimt (4-3-3): Khaikin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. All. Knutsen.

L’orario dell’inizio della partita è fissato alle 21, il match sarà trasmesso in diretta in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv e SkyGo.