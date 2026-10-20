Champions League, Roma-Slovan Bratislava 4-0

La Roma cala il poker nella sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava chiudendo il match con una netta vittoria per 4-0. Giallorossi in gol al 21′ con Hermoso e in raddoppio al 39′ con Molina, chiudendo il primo tempo in assoluto controllo e in doppio vantaggio.Il secondo tempo vede ancora la Roma sugli allori con il gol del 3-0 messo a segno da Pisilli al 52′ e la rete del definitivo 4-0 a opera di Malen al 58′ dal dischetto che, con un rigore perfetto, chiude i conti per la prima vittoria stagionale giallorossa in Champions.