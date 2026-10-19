Serie A, Torino-Parma 3-0: doppietta di Simeone

Il Torino ha battuto 3-0 il Parma allo stadio Tardini nell’ultima partita della settima giornata di Serie A. I granata hanno sbloccato il risultato dopo appena 4 minuti con Giovanni Simeone, su assist di Belghali, e hanno raddoppiato al 24′ con Che Adams, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 2-0. Nella ripresa, al 69′, Simeone ha segnato la sua seconda rete personale, fissando il risultato sul 3-0. Con questa vittoria il Torino sale a 10 punti in classifica, agganciando il Napoli al nono posto, mentre il Parma resta fermo a 4 punti.