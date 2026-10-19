Serie A, il Monza travolge il Cagliari 4-0

Il Monza ha battuto 4-0 il Cagliari nel posticipo della settima giornata di Serie A, disputato allo stadio Brianteo. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 39′ con Eddy Kouadio, su assist di Dany Mota, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1-0. In apertura di ripresa, al 47′, Gustavo Varela ha raddoppiato su assist di Ondoa. Al 66′ Jay Robinson, servito dallo stesso Varela, ha segnato la rete del 3-0. Al 79′ Varela ha realizzato la sua doppietta personale, fissando il risultato sul 4-0. Con questa vittoria, la seconda in campionato, il Monza sale a 7 punti in classifica, agganciando il Torino al 13esimo posto. Il Cagliari resta a 13 punti, scivolando al settimo posto.