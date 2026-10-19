Roma, Dybala infortunato. Gasperini: “Speravo fosse più veloce il suo recupero”

Nuovo stop per Paulo Dybala. Il fantasista della Roma sarà costretto a saltare gli appuntamenti delle prossime due settimane. “Speravo fosse più veloce il suo recupero, ieri c’è stata una risonanza che ha evidenziato una pur minima lesione che porterà un paio di settimane in più di recupero”, ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava. “Cristante con il Napoli conto che sia in campo o almeno a disposizione”, ha aggiunto il tecnico della Roma parlando dei possibili recuperi dall’infermeria.

🗣️ La conferenza stampa di mister Gasperini e Lorenzo Pellegrini alla vigilia di Roma-Slovan Bratislava Le parole del tecnico 👉 https://t.co/NCEaMzi9tB E del centrocampista 👉 https://t.co/hwkXRKipLw #ASRoma #UCL https://t.co/tPi7iRjLsG — AS Roma (@OfficialASRoma) October 19, 2026

Pellegrini: “Un anno di rinnovo? Scelta della società”

In conferenza era presente anche il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. “Mi trovo bene nel gruppo e fisicamente. Il rinnovo di un anno è stata una scelta che la società ha preso e che io ho accettato”, ha detto parlando del suo rinnovo.

“Margini per continuare? Non abbiamo parlato di cose nel dettaglio con la società, quello era un momento in cui non stavo bene per via dell’infortunio. Nessuna polemica, la società, il mister, lo staff, i miei compagni, ho sentito tutti questa estate e tutti volevano che io restassi qui. Per me l’importante è tornare a stare bene e rimanere in questo gruppo e dare il massimo e aiutare il mister e la Roma”.

“Il mister Gasperini è stato fondamentale per me, abbiamo iniziato lo scorso anno in una situazione in cui sembrava normale separarsi, come se fosse arrivato il tempo giusto per me e la società. Invece la prima volta che ci siamo parlati con il mister ci siamo trovati subito su quello che era il mio percorso da fare qui. Da parte mia c’è sempre stata la massima disponibilità per dare il massimo alla squadra”, ha aggiunto.