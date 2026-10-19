Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 19 ottobre 2026

Ultima ora

Monza-Cagliari e Parma-Torino oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Monza-Cagliari e Parma-Torino oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv
Palloni ufficiali della Serie A. (Foto: Fabio Ferrari/LaPresse)
Redazione
Redazione
Seguici su
Google Discover
, , , ,

Oggi le ultime due partite che chiudono la settima giornata di campionato

Si chiude oggi, lunedì 19 ottobre, la settima giornata di Serie A. Dopo la débâcle della Juventus contro la Lazio e la vittoria del Milan sull’Atalanta, si ripartirà dalle 18.30 con le ultime due partite di questo turno: Monza-Cagliari e Parma-Torino.

Il Monza è chiamato a riscattarsi dopo il 3-1 subito la scorsa settimana contro la Lazio. I sardi, invece, che hanno avuto un ottimo inizio di stagione, arrivano alla partita dopo la frenata per 1-1 con la Juventus e cercano tre punti preziosi per salire al quarto posto in classifica dietro a Inter, Lazio e Roma.

Il Parma, che ha bisogno di una vittoria per uscire dalle zone più basse del campionato, viene dal 3-0 inflitto dai nerazzurri capilista. È invece reduce da un successo il Torino, che lo scorso weekend si è imposto per 2-1 sull’Udinese. Anche per i granata sarebbe importante agguantare un successo, che significherebbe confermare quanto di buono fatto nel corso della sesta giornata e risalire anche in classifica, dove potrebbe agganciare il Napoli a quota 10 punti.

Monza-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla

Monza-Cagliari è in programma oggi alle 18:3o allo stadio Brianteo di Monza. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Koaudio, Goglichidze, Carboni A.; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy

Parma-Torino: probabili formazioni e dove vederla

Parma-Torino è in programma oggi alle 20.45 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.  Ecco le probabili formazioni:

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Drobnič; Delprato, Keita, Bernabé, Fabbian, Valeri; Touré, Romero

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Comuzzo, Coco, Rodriguez; Vlašić, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone

© Riproduzione Riservata