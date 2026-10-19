Home > Calcio > Monza-Cagliari e Parma-Torino oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Si chiude oggi, lunedì 19 ottobre, la settima giornata di Serie A. Dopo la débâcle della Juventus contro la Lazio e la vittoria del Milan sull’Atalanta, si ripartirà dalle 18.30 con le ultime due partite di questo turno: Monza-Cagliari e Parma-Torino.

Il Monza è chiamato a riscattarsi dopo il 3-1 subito la scorsa settimana contro la Lazio. I sardi, invece, che hanno avuto un ottimo inizio di stagione, arrivano alla partita dopo la frenata per 1-1 con la Juventus e cercano tre punti preziosi per salire al quarto posto in classifica dietro a Inter, Lazio e Roma.

Il Parma, che ha bisogno di una vittoria per uscire dalle zone più basse del campionato, viene dal 3-0 inflitto dai nerazzurri capilista. È invece reduce da un successo il Torino, che lo scorso weekend si è imposto per 2-1 sull’Udinese. Anche per i granata sarebbe importante agguantare un successo, che significherebbe confermare quanto di buono fatto nel corso della sesta giornata e risalire anche in classifica, dove potrebbe agganciare il Napoli a quota 10 punti.

Monza-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla

Monza-Cagliari è in programma oggi alle 18:3o allo stadio Brianteo di Monza. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Koaudio, Goglichidze, Carboni A.; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy

Parma-Torino: probabili formazioni e dove vederla

Parma-Torino è in programma oggi alle 20.45 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Ecco le probabili formazioni:

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Drobnič; Delprato, Keita, Bernabé, Fabbian, Valeri; Touré, Romero

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Comuzzo, Coco, Rodriguez; Vlašić, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone