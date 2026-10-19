Lazio, dalla retrocessione alla vetta: la reconquista del maestro Gattuso

“Quest’anno retrocediamo”. Assieme al sempre verde “Lotito vattene”, era diventato il leitmotiv dei tifosi laziali fino al 24 agosto, data in cui alla prima di campionato i biancocelesti di Ringhio Gattuso incasellarono la prima vittoria all’esordio in campionato. Da lì, 6 successi e un solo pareggio, in casa con il Milan. Totale 19 punti in 7 partite e prima in classifica.

E se dopo le prime 6 sfide si poteva dire che le vittorie non erano probanti, dopo il netto 3-0 con cui la Lazio ha espugnato la Juventus in casa, il paradosso è servito: mentre Claudio Lotito resta ancora il bersaglio della protesta di una parte della tifoseria, Gattuso e i suoi provano a riaccendere l’entusiasmo a suon di risultati. È la vecchia legge del calcio, quella per cui il campo può smentire pronostici, bilanci e persino il clima che circonda una squadra.

“Pensiamo partita per partita, ci davano per morti, lottare per non retrocedere. La strada invece era quella giusta, loro ci hanno creduto. Poi vedremo dove arriveremo”, avverte con un ghigno di soddisfazione il tecnico biancoceleste.

Il paragone con Maestrelli

E giù con i paragoni: “Similitudini tra questa Lazio e quella di Maestrelli? Potrebbe sembrare blasfemia calcistica e sono situazioni diverse ma il paragone ci sta per la partenza e per le condizioni che si stavano creando perché poteva essere un disastro. Mi sembra un gruppo sano e serio, che si aiuta e ascolta in modo devoto i dettami del proprio allenatore, non ci sono prime donne ed ego incredibili”. A dirlo è niente meno che l’ex Paolo Di Canio, analizzando il caso Lazio che sembra più unico che raro. Si potrebbero scomodare eccellenti precedenti, imprese imprevedibili come il Verona di Bagnoli o il Leicester di Ranieri.

Ancora troppo presto, ma soprattutto diverse nell’alchimia con l’ambiente. In questo caso, la banda di Gattuso se la deve vedere con due avversari, quelli in campo e i propri tifosi che gremiscono gli spalti degli altri stadi in trasferta ma che hanno deciso per protesta con il patron Lotito di svuotare l’Olimpico in casa. Ma Zaccagni e compagni con Gattuso stanno dando vita a una squadra capace di partire forte, giocare con intensità e alimentare aspettative che, soltanto poche settimane fa, sarebbero sembrate premature. Ora il mantra laziale nei bar è diventato “Sì, forse ci salviamo…”, eppure c’è un piacevole dubbio che ora inizia a scorrere tra le vene del popolo biancoceleste.

Gennaro Gattuso e Oliver Provstgaard, Torino, 18 ottobre 2026 (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)

Gattuso: “Oggi mi arrabbio meno, bisogna ascoltare i giocatori”

E se Gattuso fosse il nuovo Maestrelli? Nella gestione di un ambiente non semplice e con uno spogliatoio da recuperare, Ringhio sta dimostrando tutta la sua abilità umana: “L’estero mi ha aiutato, mi sono fatto aiutare e oggi mi arrabbio molto meno. Oggi i giocatori sono più evoluti rispetto al passato, bisogna ascoltarli e entrargli nella testa”, ammette Gattuso.

Per il doppio ex Fabrizio Ravanelli “spesso in Italia siamo pronti a etichettare le persone dopo i primi mesi di lavoro. Rino Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore capace, che propone un calcio internazionale, una squadra che gioca a memoria, fisicamente sono molto forti. Il merito di questo avvio della Lazio va soprattutto a lui, che è riuscito a entrare nella testa di tutti i giocatori, si butterebbero nel fuoco per lui. Ieri vittoria strameritata, come questa classifica. Non avendo le coppe, la Lazio è un ostacolo che tutti non avevano messo in preventivo. Può essere la rivelazione della stagione. Non dico per la lotta scudetto, ma per i primi 5-6 posti sì, zona Champions-Europa League”.

Il rapporto conflittuale tra i tifosi della Lazio e il presidente Lotito

C’è poi un elemento che rende particolare il contesto laziale: il rapporto conflittuale tra una parte della tifoseria e il presidente Claudio Lotito. La contestazione ha portato migliaia di sostenitori a disertare l’Olimpico, con una protesta che si inserisce in una frattura ormai profonda. Proprio la distanza tra la protesta sugli spalti e i risultati sul campo rappresenta uno degli aspetti più interessanti della stagione.

E dopo aver abbassato le quote scudetto per i bookies, da 50 volte la posta di inizio stagione a 15 di oggi, davanti a Gattuso c’è un’altra possibile impresa: riportare la gente a riempire lo stadio. Si riparte dal penultimo match vinto contro il Monza, che aveva registrato oltre 11.000 spettatori. Un dato che, da solo, non basta a dimostrare un’inversione di tendenza, anche se dalla prima all’Olimpico con il Genoa (6mila) è già quasi raddoppiato. E la prossima gara interna contro il Parma sarà una sfida che potrebbe valere anche il primato in solitaria. Difficile continuare a rimanere fuori. Se non per Lotito, per Gattuso e la sua banda.