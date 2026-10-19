Fifa, la Uefa lancia l’ultimatum a Infantino: “Il 2 novembre deadline per documenti su vendita Mondiali”

La Uefa ha concesso alla Fifa una scadenza, fissata al 2 novembre, per la presentazione di documenti relativi ai tentativi – poi abbandonati – di Gianni Infantino di avviare un piano di investimento segreto per la Coppa del Mondo, oltre ad altre questioni legate alla governance. Quest’ultima mossa, inserita in una lotta di potere tra i due organismi di governo, giunge a una settimana di distanza da una riunione del Consiglio Fifa, durante la quale i delegati europei della Uefa hanno espresso il proprio disappunto per quella che hanno percepito come una mancanza di chiarezza da parte del presidente della Fifa, Gianni Infantino.

Il dirigente italo-svizzero non ha fornito alcun documento riguardante il piano da 4,2 miliardi di dollari per la cessione di diritti legati alla Coppa del Mondo; un progetto da lui lanciato e rapidamente accantonato a luglio, in seguito a una dura opposizione guidata dall’Europa. Tra le 42 domande a cui la Uefa richiede una risposta figurano: il pacchetto retributivo personale di Infantino, i pagamenti effettuati al cantante Marc Anthony, la gestione del caso disciplinare riguardante l’attaccante statunitense Folarin Balogun, i rapporti commerciali e politici che coinvolgono Donald Trump e la sua famiglia, nonché l’indipendenza operativa delle commissioni giudiziarie, elettorali ed etiche della Fifa.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino e il presidente Usa Donald Trump mentre consegnano la Coppa del Mondo alla Spagna (Kyodo via AP Images)

La lettera del segretario generale della Uefa Theodore Theodoridis

La Uefa ha chiesto ai tribunali federali statunitensi di autorizzare mandati di comparizione (subpoena) per imporre la produzione di documenti e la raccolta di testimonianze giurate in merito al piano di investimento abbandonato, denominato ‘Fifa Forward Enterprise’. I legali della Fifa hanno sostenuto che la Uefa stia attuando una sorta di molestia nei confronti di Infantino.

Nella lettera formale, firmata dal segretario generale della Uefa Theodore Theodoridis per conto dei membri europei del Consiglio Fifa, si afferma che le scuse di Infantino e le sue successive spiegazioni non hanno affrontato le preoccupazioni fondamentali sollevate. “Tali spiegazioni non hanno nemmeno iniziato ad affrontare in modo soddisfacente una serie di questioni cruciali sollevate dai membri del Consiglio. Altri interrogativi rimangono senza risposta, e le informazioni e la documentazione richieste non sono state fornite”, si legge nella missiva. “Il ritiro del progetto ‘FIFA Forward Enterprise’, il riconoscimento degli errori commessi e l’annuncio di ‘possibili riforme della governance‘ non chiariscono come siano state prese le relative decisioni, né perché il Consiglio FIFA non sia stato coinvolto nella fase opportuna”.

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il segretario generale della Uefa Theodoros Theodoridis (AP Photo/Darko Vojinovic)

La Uefa ha sottoposto alla Fifa 42 domande dettagliate, richiedendo una risposta entro il 2 novembre: 16 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 18 marzo. Dato che la successiva riunione del Consiglio Fifa è prevista per il 16 dicembre a Doha – ovvero a candidature già chiuse – la Uefa ha ribadito che non è possibile attendere oltre per ottenere delle risposte. “Queste domande richiedono risposte immediate. Non possono essere rimandate alla prossima riunione del Consiglio della Fifa; né le future riforme della governance possono sostituire l’esame delle decisioni già prese e la relativa assunzione di responsabilità”, sottolinea la lettera. Una scadenza anticipata consentirebbe alle federazioni di valutare le risposte della Fifa – o la loro assenza – proprio mentre hanno ancora la possibilità di candidare o sostenere uno sfidante.