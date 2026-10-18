Udinese-Lecce 0-3, per i friulani è la quinta sconfitta consecutiva

Sprofondo Udinese, gioia Lecce. I pugliesi dominano il lunch match del Bluenergy Stadium valido per la settima giornata di Serie A con un netto 3-0 che condanna i friulani alla quinta sconfitta consecutiva, ko che mette ulteriormente in discussione la panchina già traballante di Kosta Runjaic. La squadra di Di Francesco, che con questo successo sale a quota 9 punti in classifica, ipoteca la vittoria nel primo tempo con i gol di Gaspar all’11’ e di Ndri al 33′, nella ripresa Siebert al 41′ chiude i conti in contropiede con un elegante tocco d’esterno. Per l’Udinese annullato per fuorigioco un gol a Piotrowki sul punteggio di 2-0 al 14′ della ripresa che avrebbe potuto riaprire i giochi. I bianconeri restano così fermi a 4 punti, in zona retrocessione.

CHE VITTORIA A UDINE!! 3️⃣💛❤️ https://t.co/NACrYwt95R — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) October 18, 2026

Runjaic: “Prestazione peggiore da quando sono qui”

“È stata la prestazione peggiore da quando sono qui a Udine. Abbiamo perso i duelli a livello fisico, abbiamo commesso ingenuità e non siamo stati intensi. Non abbiamo trovato soluzioni a livello di gioco per far male al Lecce. Sono responsabile io di queste cinque sconfitte consecutive”. Così il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce (3-0). “Abbiamo parlato a volte di sfortuna ma oggi non c’entra nulla. Oggi la prestazione è stata assolutamente negativa. Tranne Davis e Alaba nel primo tempo la squadra non ha mostrato la sua miglior versione ed abbiamo commesso numerosi errori. Anche Okoye ha fatto bene ed ha dato il suo contributo. Ma in generale si vince e si perde insieme, non mi aspettavo una partita del genere. Il Lecce ci ha messo in grande difficoltà e ci ha messo sotto pressione. Dobbiamo chiederci le motivazioni – ha ammesso – Io mi concentro sulla squadra il resto non dipende da me. Penso di poter essere in grado di trovare le soluzioni anche se la situazione non è bella. Lo sentono tutti coloro che amano l’Udinese. Io ne ho la responsabilità. Il club sa come gestire queste situazioni. Sono molto triste e dispiaciuto per i tifosi ma purtroppo è il calcio, oggi festeggiano gli avversari. Dobbiamo rimanere uniti e i ragazzi saranno coloro che avranno anche il Compito di reagire”.

“Alaba ha parlato molto con i compagni. Non voglio però parlare di un singolo. Io sono il colpevole di questa sconfitta. Ho tolto David perché ha sentito un fastidio a scopo precauzionale. Lui può giocare in tutte le posizioni del campo. Abbiamo deciso che questa era quella migliore per giocare in verticalità. Ha caratteristiche diverse da Solet. Legge benissimo il gioco ed ha grande esperienza. Ekkelenkamp si è sempre molto mosso cambiando posizione. Chakvetadze aveva fatto bene a Torino e non c’era ragione per cambiare – ha proseguito motivando le sue scelte – È inaccettabile una prestazione del genere. Abbiamo perso tutti i duelli e le seconde palle. Sono estremamente dispiaciuto, fa davvero male. Complimenti al Lecce. Abbiamo approcciato abbastanza bene la partita, sapevamo che il Lecce è molto forte sui calci da fermo. Il gol gli ha dato forza per correre ancora di più. Non è questione di quanto si corre ma del timing della corsa. Ora dormiamoci sopra e da domani guarderemo avanti”.