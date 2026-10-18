La Lazio travolge la Juventus a Torino nella settima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso domina e vince 3-0, tornando in testa alla classifica a quota 19 punti insieme all’Inter e a +2 sulla Roma. La Juventus di Spalletti, invece, resta ferma a 11 punti all’ottavo posto. Dopo un primo tempo equilibrato, la Lazio passa al 37’ con Provstgaard, di testa su cross di Zaccagni. Nella ripresa, Isaksen firma il 2-0 al 66’ in contropiede. All’89’ Dele-Bashiru chiude definitivamente i conti.
Serie A, la Juventus asfaltata allo Stadium: la Lazio vince 0-3
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Biancocelesti in cima alla classifica insieme all’Inter