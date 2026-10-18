Serie A, il Milan vince ancora: Atalnta ko 3-2 a San Siro

Il Milan batte 3-2 a San Siro l’Atalanta nel match valido per la settima giornata di Serie A e continua la propria risalita in classifica, balzando momentaneamente al quarto posto con 15 punti. Crisi nera invece per gli orobici, al quarto stop nelle ultime cinque partite e inchiodati a 9 punti.

Il match

A segno Goncalo Ramos su rigore al 24′ per un fallo di mano commesso dall’esordiente Obric – entrato al posto dell’infortunato Kolasinac – prima del raddoppio al 42′ di Rabiot, al terzo gol di fila in campionato, su imbeccata di Moreira. Atalanta sottotono e pericolosa solo in un’occasione, con un tiro di Krstovic sull’esterno della rete da posizione defilata dopo aver saltato Maignan.

Nella ripresa Carnesecchi al 12′ para un rigore concesso per un altro fallo di mano, questa volta di Kristensen sul tiro di Rabiot, ma sul corner successivo il Diavolo trova il tris con il colpo di testa vincente di Gila su torre di Rabiot. La gara sembra chiusa ma il Milan si rilassa troppo e l’Atalanta, ribaltata dai cambi di Sarri, ne approfitta. Krstovic colpisce il palo con una conclusione da fuori area, ma due minuti più tardi gli ospiti accorciano comunque le distanze con l’inserimento vincente di Gaetano. Al 36′ Krstovic questa volta fa centro con la zampata vincente su cross basso di Bellanova. Due minuti dopo Zappacosta avrebbe la palla del 3-3 ma Maignan si fa trovare pronto e salva i suoi, che pur in sofferenza ottengono tre punti fondamentali.