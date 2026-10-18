Home > Calcio > Milan-Atalanta e Juve-Lazio oggi in serie A, orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Sono quattro gli incontri di serie A in programma oggi, 18 ottobre. Si parte alle 12:30 con Udinese-Lecce ma dalle 15 iniziano le sfide importanti per l’alta classifica. Al Franchi il Como di Fabregas reduce dal ko in Champions contro il Feyenoord affronta la Fiorentina di Vanoli cercando di ritrovare il filo della vittoria. Di fronte però una squadra toscana che in casa non ha ancora vinto e che non vuole rivivere gli incubi dello scorso campionato.

Tutto pronto per la partita di oggi💜⚜️ https://t.co/uPe5LCQJ08 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 18, 2026

Alle 18 il Milan di Amorim ospita a San Siro l’Atalanta di Sarri che sembra abbia trovato continuità di risultato mentre alle 20:45 è in programma il big match di questo turno: Juventus-Lazio. I biancocelesti, sorpresa di questo avvio di campionato, con una vittoria tornerebbero appaiati alla capolista Inter che ieri, sabato 17 ottobre, ha vinto anche sul campo del Bologna. La squadra di Spalletti però vuole dare continuità al successo ottenuto in Europa League a Vigo, in Spagna.

In campo questa sera in casa per la sfida di campionato ⚪️⚫️ 🏆 Serie A 🗓️ 7ª giornata 🆚 Lazio 🏟️ Allianz Stadium ⏰ 20:45 CEST #️⃣ #JuveLazio Powered by @Jeep https://t.co/lAJOUHan0j — JuventusFC (@juventusfc) October 18, 2026

Udinese-Lecce: probabili formazioni e dove vederla

Udinese-Lecce è in programma oggi alle 12:3o allo stadio Friuli. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-4-2-1) Okoye; Palma, Solet; Alaba; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Kosta Runjaic

Lecce (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. All. Eusebio Di Francesco

Fiorentina-Como: probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina-Como è in programma oggi alle 15 allo stadio Franchi di Firenze. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3) De Gea; Jiménez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli

Como (4-2-3-1) Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas

Milan-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla

Milan-Atalanta è in programma oggi alle 18 allo stadio San Siro. Il match sarà trasmesso sarà trasmesso da Dazn e dai canali di Sky Sport, in streaming anche su Now Tv e Sky Go. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-3-3) Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Moreira; Musah, Modric, Rabiot, Chukwueze, Goncalo Ramos, Pulisic. All. Amorim

Atalanta (4-2-3-1) Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Maurizio Sarri

Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Lazio chiude oggi alle 20:45 il programma domenicale del settimo turno di serie A. Il match – in programma all’Allianz Stadium di Torino – sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1) Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Sarr, Douglas Luiz, McKennie; Woltemade, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

Lazio (4-3-3) Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso