Fiorentina-Como 1-3, la Viola al penultimo posto: primo gol in A per Liberali

Di Pongracic, Douvikas e Nico Paz le altre reti

Il Como vince 3-1 al ‘Franchi’ contro la Fiorentina nel match valido per la settima giornata di Serie A e sale a quota 14 punti, momentaneamente al quarto posto. Liberali, lanciato da Fabregas a sorpresa dal 1′, sblocca il risultato al 32′ con un tiro a giro da posizione defilata, pochi minuti dopo arriva il raddoppio di Nico Paz con un perfetto colpo di testa su cross dalla sinistra di Valle. I padroni di casa si riportano sotto al 42′ accorciando le distanze con Pongracic, lesto a ribadire in rete in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il difensore viola trova anche in pieno recupero la rete del 2-2 con una conclusione al volo su punizione calciata da Mastantuono, ma dopo un lungo consulto del Var l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Nella ripresa i lombardi chiudono il match all’11’ con un potente tiro di Douvikas, che sorprende De Gea – non perfetto nell’occasione con la palla che gli finisce sotto le gambe – su imbeccata di Paz. I viola non hanno più le forze per rifarsi sotto e devono arrendersi, incassando la seconda sconfitta di fila in una classifica che resta complicata con appena 4 punti raccolti.