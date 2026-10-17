Venezia-Napoli, Bologna-Inter e Roma-Genoa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Venezia-Napoli oggi, sabato 17 ottobre, alle 15 apre le gare del sabato della settima giornata di serie A. I partenopei cercano di riscattare il ko in Champions contro il Villarreal per dare continuità alla risalita in campionato. Di fronte però la voglia di rialzare la testa dei lagunari, ancora a secco di punti, che vedranno l’esordio in panchina di Davide Nicola, al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa. Tra gli azzurri mancheranno ancora i lungo degenti Buongiorno, Neres, Vergara e Favasuli. Panchina per Kevin De Bruyne.

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Alle 18 tocca a un’altra delle big in cerca di riscatto dopo le difficoltà in Champions League. L’Inter infatti è di scena al Dall’Ara contro il Bologna di Palladino dopo il ko contro il Bruges. Mister Chivu prova a spronare i suoi: “Il campionato è un’altra competizione, quelli che hanno giocato martedì hanno avuti due giorni per recuperare e abbiamo fatto un buon allenamento, Lautaro starà fuori per infortunio – ha detto in conferenza stampa il tecnico dei nerazzurri – L’umore della squadra? Accettiamo le nostre responsabilità. Negli ultimi 30′ non ha funzionato qualcosa. Fino al 2-1 siamo stati in partita con il Bruges e nel secondo tempo siamo entrati con il piglio giusto. E’ caduto il castello dopo aver subito il terzo gol, dobbiamo ritrovare unità ed energia il prima possibile e reagire”.

Si torna in campo ⚡ https://t.co/QH9VTtXycY — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 17, 2026

A chiudere il programma del sabato la Roma che alle 20.45 ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi. Giallorossi che provano a rialzarsi dopo la clamorosa rimonta subita mercoledì dal Real Madrid che ha lasciato tutti senza parole. Mister Gasperini ha però voluto sottolineare la grande prestazione dei suoi anche contro gli spagnoli: “Questa è una squadra che ha valore, lo sta dimostrando da mesi – ha detto il tecnico dei giallorossi – Ultimamente ha giocato con Inter, Como e Real Madrid, in tutte queste partite abbiamo dimostrato valore, anche rispetto ad avversari così importanti. Noi usciamo da queste tre partite rafforzati nell’idea che se non succedono cose particolari ce la giochiamo con loro”.

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Venezia-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Venezia-Napoli si gioca oggi, sabato 17 ottobre, alle 15 allo stadio Penzo. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Yeboah, Adams. All. Davide Nicola

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; McTominay, Giovane; Lucca. All. Massimiliano Allegri

Bologna-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna-Inter si gioca oggi, sabato 17 ottobre, alle 18 allo stadio Dall’Ara. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (3-4-2-1) Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino

Inter (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu

Roma-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Genoa si gioca oggi, sabato 17 ottobre, alle 20.45 allo stadio Olimpico. Il match sarà trasmesso sarà trasmesso da Dazn e dai canali di Sky Sport, in streaming anche su Now Tv e Sky Go. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-5-2) Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini

Genoa (3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi