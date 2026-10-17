Home > Calcio > Serie A, l’Inter vince 3-1 a Bologna ed è momentaneamente prima

Neazzurri in svantaggio poi la rimonta con i gol di Thuram, Carlos Augusto e Bonny

L’Inter supera 3-1 il Bologna in rimonta nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A e si porta a +3 sulla Lazio seconda in classifica, in campo domani in casa della Juventus. Prima frazione divertente e ricca di occasioni da ambo le parti, con i padroni di casa avanti al 10′ con un bolide di Pobega, a un passo dal raddoppio in mischia con una conclusione finita sulla traversa. Prima dell’intervallo però i nerazzurri riportano il risultato in equilibrio con la zuccata vincente di Thuram su cross di Barella. Nella ripresa ancora una volta sono decisivi i cambi di Chivu: Carlos Augusto trova il raddoppio al 24′ da due passi su cross basso di Zielinski, Bonny chiude i conti al 39′ al termine di una bella azione corale su invito proprio di Carlos Augusto