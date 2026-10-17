La Roma supera 2-0 il Genoa nell’ultimo anticipo del sabato della settima giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico si decide tutto nella ripresa con le reti di Castro e Lulli. Grazie a questi 3 punti la squadra di Gasperini sale a quota 17 punti al secondo posto in classifica e cancella la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Il Genoa di Daniele De Rossi resta penultimo a quota 4 punti. Da segnalare, nel Genoa, l’esordio in Serie A di Robinho Jr. figlio dell’ex Milan Robinho.
Serie A, la Roma batte il Genoa 2-0 e resta in scia dell’Inter
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All’Olimpico in gol Castro e Lulli per gli uomini di Gasp