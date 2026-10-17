Serie A, il Napoli cade a Venezia: 1-0 per i lagunari. De Bruyne sbaglia un rigore

Clamorosa sconfitta del Napoli che cade 1-0 sul campo del Venezia nel match valido per la settima giornata di Serie A. Decisiva la rete siglata in avvio ripresa da Adams con decisiva deviazione di Rrahmani. Dopo un primo tempo incolore reazione rabbiosa dei campani dopo lo svantaggio, con Stankovic migliore in campo e protagonista di diverse parate decisive, compreso un rigore parato a De Bruyne al 23′ del secondo tempo. Per Davide Nicola non poteva esserci miglior esordio sulla panchina degli arancioneroverdi, che muovono la classifica e salgono a quota tre punti. La squadra di Allegri invece incassa la terza sconfitta in Serie A e rimane ferma a dieci.