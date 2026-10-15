Conference League, Atalanta-Pafos 3-1: tutto facile per la Dea

Tutto facile per l’Atalanta nella prima giornata di Conference League. La formazione di Maurizio Sarri supera 3-1 in casa i ciprioti del Pafos. Gli orobici chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Elmas al 1′, Raspadori al 18′ su rigore (costretto a uscire del campo subito dopo per un infortunio) e Scamacca al 44′. La rete ospite giunge all’88’ con Biel.
Atalanta-Pafos 3-1, il tabellino
Gol: 1′ Elmas, 18′ Raspadori, 44′ Scamacca, 88′ Biel
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen (80′ Idele), Kolasinac, Bernasconi; Pasalic (67′ Ederson), Gaetano; Elmas, Raspadori (21′ De Ketelaere), Zalewski (67′ Samardzic); Scamacca. All. Sarri
Pafos (4-3-3): Majecki; Bruno (46′ Correia), Mmaee, David Luiz (37′ Sema), N. Ioannou; Dragomir, Sunjic, Pepe (69′ Anderson Silva); Quina (46′ Brito), Lelé (69′ Guga), Biel. All. Sá Pinto
Arbitro: Ladeback
Ammoniti: nessuno