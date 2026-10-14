Totti e l’album Panini: “Una squadra la mettevo a testa in giù…”. E sulla Roma: “Non torno”

“Io sono cresciuto con Panini, all’epoca costava 200 lire un pacchetto ed erano momenti indimenticabili. Era difficile finirlo in tempi brevi, era divertente perché passavi metà pomeriggio ad attaccare le figurine. C’era però una squadra che io mettevo a testa in giù, non posso dire quale…”. Così Francesco Totti, ambassador della Lega Serie A, nel corso della presentazione del nuovo album Calciatori Panini 2026/27.

“Il mio idolo era Giannini”

“La figurina speciale? Fin da piccolo il mio idolo era Giannini, ma con l’album avevi la possibilità di conoscere tutti i calciatori dalla Serie A alla Serie B”, ha aggiunto. Infine Totti ha confermato che questa sera sarà all’Olimpico per Roma-Real Madrid di Champions League. “Dopo 2 anni torno allo stadio”, ha detto Totti a cui è stato donato un premio ‘Player of the Match’ alla carriera oltre a una serie di maxi figurine che lo ritraevano nella sua lunghissima carriera con la Roma e la Nazionale.

“Roma da scudetto, Gasperini top player”

L’ex numero 10 della Roma si è poi soffermato sull’ottimo avvio di stagione dei giallorossi ed elogia il lavoro di Gian Piero Gasperini: “Il top player della Roma? Non ce n’è uno in particolare, in questo momento penso che tutta la squadra stia facendo bene però se devo citare uno metto il mister Gasperini perché sta creando un grande gruppo compatto, unito, che dimostra voglia di vincere”, ha sottolineato Totti. “Una Roma da scudetto o manca ancora qualcosa? E’ una Roma che può competere per lo scudetto, sappiamo che l’Inter ha una marcia in più però è una squadra che può dare filo da torcere”, ha aggiunto. Inter che ha però una marcia in meno invece in Europa? “No, si può perdere una partita sia in Europa sia in campionato, il problema è che in Italia quando perdi una partita si amplifica tutto. L’Inter è una grande squadra, competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa”, ha detto Totti.

“La Roma se la gioca col Real Madrid”

La ‘sua’ Roma si appresta ad affrontare il Real Madrid in Champions League: “La Roma con il Real Madrid se la gioca, anche se di fronte c’è sempre una squadra come il Real. Non è il Real dei tempi nostri, ma è una squadra di carattere e bisogna portare rispetto”, ha evidenziato Totti. “Sarà una partita difficile per entrambi e poi quando vieni a giocare all’Olimpico con 70.000 persone non è semplice”. Ci sarà anche l’emozione di Mourinho che torna all’Olimpico. “Sì, anche perché penso che oggi faranno una grande accoglienza, perché il mister come ho sempre detto ha dato tanto a questa città, a questa squadra. Ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli faccia un omaggio”, ha concluso.

“Chapeau alla Lazio, io non torno alla Roma”

Poi, sui cugini della Lazio che attualmente occupano il primo posto in classifica insieme all’Inter in campionato: “No, sinceramente no, non me l’aspettavo e non se l’aspettava un po’ nessuno, neanche Gattuso. Però è una squadra forte, una squadra che sta lì in prima classifica, perciò chapeau, perché sta facendo bene ed è giusto che sia in quella posizione”. Risposta secca quando gli è stato chiesto se pensa siano maturi i tempi per un suo ritorno alla Roma: “No. Che torno a Roma sì, alla Roma no”.

“Bene Mancini, ma ha bisogno di tempo”

Non poteva mancare una riflessione di Totti sulla Nazionale, tornata sotto la guida di Roberto Mancini: “Ho avuto una buona impressione, anche perché peggio di prima non si poteva fare. Diamogli tempo, sta creando una squadra competitiva. Quando riparti da zero è tutto più difficile, però penso che Mancini è una grande persona, un grande allenatore e lo ha dimostrato. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, così si esce fuori”.