Roma, Totti: "Può competere per lo scudetto, Gasperini top player"

“Il top player della Roma? Non ce n’è uno in particolare, in questo momento penso che tutta la squadra stia facendo bene però se devo citare uno metto il mister Gasperini perché sta creando un grande gruppo compatto, unito, che dimostra voglia di vincere”. Lo ha detto Francesco Totti, ambassador della Lega Serie A, a margine della presentazione del nuovo album Calciatori Panini 2026/27. “Una Roma da scudetto o manca ancora qualcosa? E’ una Roma che può competere per lo Scudetto, sappiamo che l’Inter ha una marcia in più però è una squadra che può dare filo da torcere”, ha aggiunto. Inter che ha però una marcia in meno invece in Europa? “No, si può perdere una partita sia in Europa sia in campionato, il problema è che in Italia quando perdi una partita si amplifica tutto. L’Inter è una grande squadra, competitiva, una squadra che arriverà in fondo sia in Italia che in Europa”, ha detto Totti.