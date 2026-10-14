Roma-Real Madrid oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma e Real Madrid oggi, mercoledì 14 ottobre, scendono in campo allo stadio Olimpico per la seconda giornata della “fase campionato” della Champions League. José Mourinho torna nella Capitale da avversario, dopo gli anni passati sulla panchina giallorossa (dal luglio 2021 al gennaio 2024). I blancos arrivano in Italia con l’obiettivo di vincere e rimanere a punteggio pieno (dopo la prima partita vinta 2-1 in casa contro l’Inter) e scacciare i fantasmi della Liga dove il Real è al quarto posto con 18 punti, dietro a Betis, Atletica e Barcellona. Gian Piero Gasperini, invece, è a caccia della prima vittoria in Champions dopo il pareggio in casa del Fenerbahçe.

Roma-Real Madrid, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Konè, de Roon, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Roma e Real Madrid si può seguire in diretta e in esclusiva su Prime Video, previo abbonamento. Fischio di inizio oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 21.00, allo stadio Olimpico.