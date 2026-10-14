Qualificazioni Mondiali 2027, Italia-Bielorussia 1-1: azzurre in finale play-off

L’Italia pareggia 1-1 contro la Bielorussia nel match valido per i play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. Le azzurre, grazie anche alla vittoria per 2-1 dell’andata, passano allo spareggio finale contro la Finlandia in programma il 1° e 5 dicembre. La squadra guidata dal ct Andrea Soncin, dunque, dovrà vincere l’ultima doppia sfida contro la nazionale scandinava per ottenere la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

Il ct dell’Italia Soncin: “C’è voglia di andare in Brasile”

Allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze apre le marcature Barbara Bonansea al 9′, chiude Karyna Alkhovik al 75′. “L’obiettivo l’abbiamo centrato, quello di arrivare a giocarci la finale. Potevamo fame meglio in alcuni aspetti però c’è tanta voglia di arrivare a novembre in migliori condizioni, c’è voglia di andare in Brasile“, ha detto il tecnico azzurro al termine della partita, intervistato dalla Rai. “Con la Finlandia saranno partite completamente differenti. Troveremo una squadra molto organizzata con un approccio differente. Intanto abbiamo superato il primo scalino e andiamo a giocare la finale per accedere al Mondiale”.

Bonansea: “Possiamo fare di più”

“Sono molto contenta di aver segnato. Potevamo fare altri gol, abbiamo avuto molte occasioni. Penso che possiamo fare di più ma siamo qui per lavorare. Adesso abbiamo più di un mese per preparare le partite con la Finlandia”, ha affermato Bonansea ai microfoni Rai dopo il match. “Abbiamo iniziato forte e concentrate. Potevamo fare altri due, tre gol. Sicuramente possiamo lavorare ma la cosa buona è che siamo andate avanti”, ha aggiunto l’attaccante del San Diego Wave che poi, con la voce rotta, non è riuscita a commentare la sua esultanza del momentaneo 1-0. La veterana della nazionale, dopo la rete, è scoppiata in lacrime e ha dedicato il gol alla mamma, scomparsa recentemente.