Nazionale, Totti: "Difficile fare peggio di prima, ora diamo tempo a Mancini"

“La Nazionale? Ho avuto una buona impressione, anche perché peggio di prima non si poteva fare. Diamogli tempo, sta creando una squadra competitiva”. Lo ha detto Francesco Totti, ambassador della Lega Serie A, a margine della presentazione del nuovo album Calciatori Panini 2026/27, a proposito della della nuova Nazionale di Roberto Mancini. “Quando riparti da zero è tutto più difficile, però penso che Mancini è una grande persona, un grande allenatore e lo ha dimostrato. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, così si esce fuori”, ha concluso Totti.