Feyenoord-Como oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Como oggi, mercoledì 14 ottobre, scende in campo a Rotterdam, contro il Feyenoord, per la seconda giornata della “fase campionato” della Champions League. La squadra guidata da Cesc Fabregas arriva nei Paesi Bassi dopo la grande vittoria ottenuta contro il Lipsia (per 4-1) all’esordio in Europa. I lariani sono quindi a caccia di conferme contro un Feyenoord che, invece, è in cerca di riscatto dopo il 5-1 subìto in casa del Barcellona alla prima giornata.
Feyenoord-Como, probabili formazioni
Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramòn, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Dove vedere la partita in tv
Feyenoord-Como si può vedere in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo. Fischio di inizio oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 18.45, al de Kuip di Rotterdam.