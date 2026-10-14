Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia

Il Venezia Fc, in una nota, “comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Nicola ha firmato un contratto, con decorrenza da domani, fino al termine della stagione 2027/28″. Contestualmente all’arrivo Nicola, “si uniscono allo staff tecnico della prima squadra del Venezia FC: Manuele Cacicia in qualità di collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino come preparatore atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di Preparatore dei Portieri”. Nicola sostituisce Giovanni Stroppa, esonerato dopo la sesta sconfitta consecutiva.

Benvenuto, mister. Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. #ArancioNeroVerde 🟠⚫🟢 https://t.co/l6FepXb3ux — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 14, 2026

Nicola: “Qui per la visione a lungo termine del club”

“Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente”, afferma Nicola.