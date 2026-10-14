Como ko in Champions League: Fabregas sconfitto 3-2 dal Feyenoord

Serata amara al De Kuip per il Como di Cesc Fabregas, che subisce la rimonta del Feyenoord, subendo la prima sconfitta in Champions League. E pensare che erano stati proprio i lariani a portarsi in vantaggio al 18′ con Diao. Due minuti dopo il Feyenoord ha raggiunto il pareggio con Zechiel. Olandesi avanti all’inizio della ripresa (al 52′) con Hadj Moussa. Como in difficoltà nel secondo tempo, con il Fenyenoord che trova facili varchi in contropiede. Poi ci si mette anche la sfortuna: all’82 una deviazione di Robert Sanchez su conclusione di Moussa consente agli olandesi di portarsi sul 3-1. Al 93′ Anastasios Douvikas sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa riuscendo ad accorciare le distanze.

45 minutes down at De Kuip ⏸️ https://t.co/qgzA92tqxF — Como1907 (@Como_1907) October 14, 2026