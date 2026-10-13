Villarreal-Napoli, oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Villarreal-Napoli è l’impegno di oggi, martedì 13 ottobre 2026, della squadra di Massimiliano Allegri in Champions League. Gli azzurri devono riscattare il ko all’esordio in casa contro l’Arsenal, la vittoria con il Frosinone potrebbe dare quello slancio emotivo per provare il colpaccio in Spagna. “Dobbiamo cercare di fare punti, perchè è la seconda partita di Champions, non sarà facile, perchè il Villarreal è una squadra sempre difficile da giocarci contro e lo ha dimostrato anche contro il Real Madrid. E poi ogni gara in Champions è sempre difficile”, ha dichiarato Allegri alla vigilia. Salvo sorprese, il tecnico dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 utilizzato nella vittoria contro il Frosinone, con qualche novità nell’undici iniziale. In campo questa sera anche l’Inter.

I convocati per il match di Champions League 👇 https://t.co/lRmbeztyX8 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 12, 2026

Le ultime dal campo

A centrocampo quasi certo il ritorno da titolare di McTominay, al fianco di uno tra Gilmour e Lobotka. Lo scozzese potrebbe però anche avanzare sulla trequarti con De Bruyne, con Politano che potrebbe giocare esterno a tutta fascia e Di Lorenzo nei tre di difesa. “I giocatori bravi devono giocare insieme, ma credo dipenda anche dai momenti. McTominay non gioca da due mesi, De Bruyne sta trovando una buona condizione”, ha detto Allegri. In attacco nessun dubbio sulla presenza di Hojlund. Nel Villarreal da segnalare la presenza dell’ex juventino Renato Veiga in difesa, in attacco il trio composto da Akhomach, Mikautadze e Perez. Intanto Allegri ha incassato la fiducia del presidente Aurelio De Laurentiis, che a margine dei Collari d’Oro del Coni ha detto: “Confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri. Sono sempre stato silente, senza dare giudizi o fare commenti. Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Ora si è rimesso a tre dietro, evidentemente è lo schema che gli dà più sicurezza e abbiamo avuto successo contro il Frosinone, che è una squadra vera”.

Preparados para el partidazo de mañana en La Cerámica. https://t.co/r02eYlndtd — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 12, 2026

Villarreal-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ecco le probabili formazioni:

Villarreal (4-4-2): Gulácsi; Cardona, Veiga, Navarro, Mouriño; Comesaña, Saliba, Gueye, Buchanan; Mikautadze, Oluwaseyi. All. Pérez.

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Neres; Højlund. All. Allegri.

La partita Villarreal-Napoli inizia alle 21 e sarà trasmessa in diretta dai canali di Sky Sport, in streaming su Now Tv e Sky Go.