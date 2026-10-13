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martedì 13 ottobre 2026

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Serie A 2026/27, Juve e Milan non decollano, l’Inter tira dritto: le foto della sesta giornata

Serie A 2026/27, Juve e Milan non decollano, l’Inter tira dritto: le foto della sesta giornata
Randal Kolo Muani della Juventus cerca la finalizzazione acrobatica durante la partita di calcio di Serie A tra il Cagliari Calcio e la Juventus all’Unipol Domus di Cagliari in Sardegna, Italia – domenica 11 ottobre 2026. Sport – Calcio (Foto di Gianluca Zuddas/Lapresse)
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Hassane Kamara dell'Udinese lotta per il pallone con Giovanni Simeone del Torino durante la partita di calcio di Serie A tra Torino e Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino a Torino, nel nord-ovest dell'Italia - domenica 12 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Sandro Kulenovic del Torino esulta dopo aver segnato un gol per la sua squadra durante la partita di calcio di Serie A tra Torino e Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino a Torino, nel Italia - domenica 12 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Alphadjo Cisse del Milan lotta per il pallone con Duje Caleta-Car del Sassuolo durante la partita di calcio di Serie A tra Sassuolo e Milan allo Stadio Mapei di Reggio Emilia, Italia - domenica 11 ottobre 2026 - (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Samuel Chukwueze del Milan lotta per il pallone con Duje Caleta-Car e Arijanet Muric del Sassuolo durante la partita di calcio di Serie A tra Sassuolo e Milan allo Stadio Mapei di Reggio Emilia, Italia - domenica 11 ottobre 2026 - (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Il centrocampista difensivo dell’US Lecce Oumar Ngom (79 US Lecce) e il terzino sinistro del Bologna FC Juan Miranda (33 Bologna FC) in azione durante la partita della 6ª giornata di Serie A Enilive tra l’US Lecce e il Bologna FC 1909 allo Stadio Via del Mare di Lecce in Italia, domenica 11 ottobre 2026. (Foto Giovanni Evangelista/LaPresse)
Kenneth Taylor e Nuno Tavares della Lazio esultano dopo aver segnato durante la partita di calcio di Serie A EniLive tra Lazio e Monza allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - domenica 11 ottobre 2026 - Sport - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Lorenzo Lucchesi del Monza e Tijjani Noslin della Lazio durante la partita di calcio di Serie A EniLive tra Lazio e Monza allo Stadio Olimpico di Roma, Italia - domenica 11 ottobre 2026 - Sport - Calcio (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Trevoh Chalobah del Como Calcio lotta per il pallone con Paulo Dybala dell’AS Roma durante la partita di Serie A tra Como Calcio e AS Roma allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, Italia – 11 ottobre 2026 – Calcio. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Yan Couto del Como Calcio lotta per il pallone con Wesley dell’AS Roma durante la partita di calcio di Serie A tra Como Calcio e AS Roma allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, Italia – 11 ottobre 2026 – Sport Calcio. (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Kevin De Bruyne del Napoli esulta dopo aver segnato il gol del 3-0 durante la partita di calcio di Serie A tra Napoli e Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Italia - domenica 10 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
David Neres del Napoli durante la partita di calcio di Serie A tra Napoli e Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Italia - domenica 10 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
Rasmus Hojlund del Napoli lotta per il pallone con Giorgio Cittadini del Frosinone durante la partita di calcio di Serie A tra Napoli e Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Italia - domenica 10 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
Randal Kolo Muani della Juventus cerca la finalizzazione acrobatica durante la partita di calcio di Serie A tra il Cagliari Calcio e la Juventus all'Unipol Domus di Cagliari in Sardegna - domenica 11 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Gianluca Zuddas/Lapresse)
L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti durante la partita di Serie A tra il Cagliari Calcio e la Juventus all'Unipol Domus di Cagliari in Sardegna - domenica 11 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Gianluca Zuddas/Lapresse)
Marcus Thuram dell'Inter durante la partita di calcio di Serie A tra l'Inter e il Parma allo stadio San Siro di Milano, Italia - 10 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Hakan Calhanoglu dell'Inter festeggia dopo aver segnato il gol del 2-0 durante la partita di Serie A tra l'Inter e il Parma allo stadio San Siro di Milano, Italia, il 10 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Milutin Osmajic del Genoa lotta per il pallone con Franco Mastantuono della Fiorentina durante la partita di calcio di Serie A tra Genoa e Fiorentina allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Italia - sabato 10 ottobre 2026. Sport - Calcio. (Foto di Tano Pecoraro/LaPresse)
Thomas Kristensen dell'Atalanta lotta per il pallone con Lion Lauberbach del Venezia durante la partita di calcio di Serie A tra Atalanta e Venezia alla New Balance Arena di Bergamo, Italia - lunedì 12 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)
Nikola Krstovic dell'Atalanta esulta dopo aver segnato il gol del 2-0 durante la partita di calcio di Serie A tra Atalanta e Venezia alla New Balance Arena di Bergamo, Italia - lunedì 12 ottobre 2026. Sport - Calcio (Foto di Spada/LaPresse)

La vittoria del Torino per 2-1 sull’Udinese ha chiuso la sesta giornata del campionato di Serie A 2026/27, secondo posticipo del lunedì dopo Atalanta-Venezia, finita con la vittoria dei nerazzurri per 3-1 e costata l’esonero all’allenatore dei veneti Stroppa. In questo avvio di campionato Juventus e Milan arrancano e non decollano: più che gol e soddisfazioni regalano ai propri tifosi tensioni e preoccupazioni diffuse. Entrambe le squadre non sono andate oltre il pari, rispettivamente contro Cagliari (1-1) e Sassuolo (1-1). L’Inter ha vinto 3 a 0 contro il Parma, vittoria casalinga contro il Monza anche per la Lazio (3-1). Finisce 0-0 la sfida tra Como e Roma.

Risultati della 6ª giornata di Serie A

  • Genoa 2-1 Fiorentina
  • Inter 3-0 Parma
  • Napoli 3-0 Frosinone
  • Como 0-0 Roma
  • Lazio 3-1 Monza
  • Lecce 1-2 Bologna
  • Sassuolo 1-1 Milan
  • Cagliari 1-1 Juventus
  • Atalanta 3-1 Venezia
  • Torino 2-1 Udinese

Classifica Serie A dopo la 6ª giornata

  1. Inter — 16 punti
  2. Lazio — 16 punti
  3. Roma — 14 punti
  4. Cagliari — 13 punti
  5. Milan — 12 punti
  6. Juventus — 11 punti
  7. Como — 11 punti
  8. Napoli — 10 punti
  9. Frosinone — 10 punti
  10. Atalanta — 9 punti
  11. Sassuolo — 8 punti
  12. Torino — 7 punti
  13. Lecce — 6 punti
  14. Bologna — 5 punti
  15. Udinese — 4 punti
  16. Monza — 4 punti
  17. Genoa — 4 punti
  18. Parma — 4 punti
  19. Fiorentina — 4 punti
  20. Venezia — 0 punti
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