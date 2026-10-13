Serie A 2026/27, Juve e Milan non decollano, l’Inter tira dritto: le foto della sesta giornata

La vittoria del Torino per 2-1 sull’Udinese ha chiuso la sesta giornata del campionato di Serie A 2026/27, secondo posticipo del lunedì dopo Atalanta-Venezia, finita con la vittoria dei nerazzurri per 3-1 e costata l’esonero all’allenatore dei veneti Stroppa. In questo avvio di campionato Juventus e Milan arrancano e non decollano: più che gol e soddisfazioni regalano ai propri tifosi tensioni e preoccupazioni diffuse. Entrambe le squadre non sono andate oltre il pari, rispettivamente contro Cagliari (1-1) e Sassuolo (1-1). L’Inter ha vinto 3 a 0 contro il Parma, vittoria casalinga contro il Monza anche per la Lazio (3-1). Finisce 0-0 la sfida tra Como e Roma.
Risultati della 6ª giornata di Serie A
- Genoa 2-1 Fiorentina
- Inter 3-0 Parma
- Napoli 3-0 Frosinone
- Como 0-0 Roma
- Lazio 3-1 Monza
- Lecce 1-2 Bologna
- Sassuolo 1-1 Milan
- Cagliari 1-1 Juventus
- Atalanta 3-1 Venezia
- Torino 2-1 Udinese
Classifica Serie A dopo la 6ª giornata
- Inter — 16 punti
- Lazio — 16 punti
- Roma — 14 punti
- Cagliari — 13 punti
- Milan — 12 punti
- Juventus — 11 punti
- Como — 11 punti
- Napoli — 10 punti
- Frosinone — 10 punti
- Atalanta — 9 punti
- Sassuolo — 8 punti
- Torino — 7 punti
- Lecce — 6 punti
- Bologna — 5 punti
- Udinese — 4 punti
- Monza — 4 punti
- Genoa — 4 punti
- Parma — 4 punti
- Fiorentina — 4 punti
- Venezia — 0 punti