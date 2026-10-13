Serie A 2026/27, Juve e Milan non decollano, l’Inter tira dritto: le foto della sesta giornata

La vittoria del Torino per 2-1 sull’Udinese ha chiuso la sesta giornata del campionato di Serie A 2026/27, secondo posticipo del lunedì dopo Atalanta-Venezia, finita con la vittoria dei nerazzurri per 3-1 e costata l’esonero all’allenatore dei veneti Stroppa. In questo avvio di campionato Juventus e Milan arrancano e non decollano: più che gol e soddisfazioni regalano ai propri tifosi tensioni e preoccupazioni diffuse. Entrambe le squadre non sono andate oltre il pari, rispettivamente contro Cagliari (1-1) e Sassuolo (1-1). L’Inter ha vinto 3 a 0 contro il Parma, vittoria casalinga contro il Monza anche per la Lazio (3-1). Finisce 0-0 la sfida tra Como e Roma.

Risultati della 6ª giornata di Serie A

Genoa 2-1 Fiorentina

Inter 3-0 Parma

Napoli 3-0 Frosinone

Como 0-0 Roma

Lazio 3-1 Monza

Lecce 1-2 Bologna

Sassuolo 1-1 Milan

Cagliari 1-1 Juventus

Atalanta 3-1 Venezia

Torino 2-1 Udinese

Classifica Serie A dopo la 6ª giornata