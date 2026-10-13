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martedì 13 ottobre 2026

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Inter-Club Brugge oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Club Brugge oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu (Foto LaPresse/Spada)
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Nella prima giornata della fase a campionato, i nerazzurri hanno perso a Madrid contro il Real per 2-1

Dopo una lunghissima pausa, oggi martedì 13 ottobre 2026, torna la Champions League. Inter-Club Brugge accenderà la serata del Meazza. I nerazzurri, che nella prima giornata hanno perso con il Real Madrid, sono chiamati subito a un riscatto, con la possibilità di giocare in casa contro una squadra insidiosa, ma non certo imbattibile. “Una squadra come la nostra deve provare a raggiungere tutti gli obiettivi, ma bisogna migliorarsi ogni giorno per provare a raggiungere un sogno così importante come la Champions”, ha dichiarato oggi il tecnico nerazzurro Cristian Chivu in conferenza stampa. Un’Inter sempre più ambiziosa, come confermato anche dalle parole del presidente e Ceo Beppe Marotta dopo l’assemblea dei soci, che ha approvato un bilancio con il secondo migliore fatturato della storia del club (518 mln di euro). “L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva – ha detto Marotta – non si fermerà, nella convinzione di essere sulla buona strada”. In campo questa sera anche il Napoli.

Le ultime dal campo

Dopo la facile vittoria con il Parma, Chivu sembra orientato ancora a cambiare la formazione, con il ritorno dall’inizio di capitan Lautaro Martinez in attacco con Thuram. A centrocampo tornano anche Barella e Zielinski, con Calhanoglu in cabina di regia. In difesa si ricompone il terzetto con Akanji, Bastoni e Bisseck, mentre sulle fasce Diouf e Dimarco appaiono inamovibili. “Qualche cambio si farà, Calhanoglu sta bene. È integro e con il Parma ha preso solo una piccola botta”, ha confermato Chivu, che ha speso parole importanti per Bastoni: “È sempre stato un giocatore di un certo valore, a volta bisogna anche prendersi cura di giocatori come lui, che rappresentano anche l’Italia. È un patrimonio dell’Inter e dell’Italia”. Possibile spazio anche per l’inglese Spence al rientro: “Ha una settimana di allenamento, più 25 minuti di sabato, ma sta crescendo di condizione e mi fa piacere che sta sciogliendo un po’ di rabbia e pressione per i problemi fisici. Ma siamo contenti di averlo ora a disposizione”. Di fronte c’è una squadra, il Brugge, nelle cui fila c’è il grande ex Sommer e in cui si sta mettendo in mostra l’attaccante italo-tedesco Tresoldi. “Il Brugge è una squadra che ha un’identità propositiva, che ha determinato tipo di valore. Non sarà facile, perché in Champions nessuna partita è facile”, ha detto Chivu, che sul sogno di vincere il trofeo anche da allenatore ha detto: “Non ci sono soldi che ti consentono di comprare un trofeo come la Champions League. Parlare di sogni vuol dire capire lo status di una società che ti spinge a pensare di raggiungere certi obiettivi. E non esiste una ricetta, solo il lavoro quotidiano, che ti permette di avere il coraggio di sognare”.

Inter-Club Brugge: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

Club Brugge (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.

La partita Inter-Club Brugge inizia alle 21 e sarà trasmessa in diretta dai canali di Sky Sport, in streaming su Now Tv e Sky Go.

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