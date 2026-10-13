Inter-Club Brugge oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo una lunghissima pausa, oggi martedì 13 ottobre 2026, torna la Champions League. Inter-Club Brugge accenderà la serata del Meazza. I nerazzurri, che nella prima giornata hanno perso con il Real Madrid, sono chiamati subito a un riscatto, con la possibilità di giocare in casa contro una squadra insidiosa, ma non certo imbattibile. “Una squadra come la nostra deve provare a raggiungere tutti gli obiettivi, ma bisogna migliorarsi ogni giorno per provare a raggiungere un sogno così importante come la Champions”, ha dichiarato oggi il tecnico nerazzurro Cristian Chivu in conferenza stampa. Un’Inter sempre più ambiziosa, come confermato anche dalle parole del presidente e Ceo Beppe Marotta dopo l’assemblea dei soci, che ha approvato un bilancio con il secondo migliore fatturato della storia del club (518 mln di euro). “L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva – ha detto Marotta – non si fermerà, nella convinzione di essere sulla buona strada”. In campo questa sera anche il Napoli.

Riguarda la conferenza qui 👉 https://t.co/9E5TsrP3ku — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 12, 2026

Le ultime dal campo

Dopo la facile vittoria con il Parma, Chivu sembra orientato ancora a cambiare la formazione, con il ritorno dall’inizio di capitan Lautaro Martinez in attacco con Thuram. A centrocampo tornano anche Barella e Zielinski, con Calhanoglu in cabina di regia. In difesa si ricompone il terzetto con Akanji, Bastoni e Bisseck, mentre sulle fasce Diouf e Dimarco appaiono inamovibili. “Qualche cambio si farà, Calhanoglu sta bene. È integro e con il Parma ha preso solo una piccola botta”, ha confermato Chivu, che ha speso parole importanti per Bastoni: “È sempre stato un giocatore di un certo valore, a volta bisogna anche prendersi cura di giocatori come lui, che rappresentano anche l’Italia. È un patrimonio dell’Inter e dell’Italia”. Possibile spazio anche per l’inglese Spence al rientro: “Ha una settimana di allenamento, più 25 minuti di sabato, ma sta crescendo di condizione e mi fa piacere che sta sciogliendo un po’ di rabbia e pressione per i problemi fisici. Ma siamo contenti di averlo ora a disposizione”. Di fronte c’è una squadra, il Brugge, nelle cui fila c’è il grande ex Sommer e in cui si sta mettendo in mostra l’attaccante italo-tedesco Tresoldi. “Il Brugge è una squadra che ha un’identità propositiva, che ha determinato tipo di valore. Non sarà facile, perché in Champions nessuna partita è facile”, ha detto Chivu, che sul sogno di vincere il trofeo anche da allenatore ha detto: “Non ci sono soldi che ti consentono di comprare un trofeo come la Champions League. Parlare di sogni vuol dire capire lo status di una società che ti spinge a pensare di raggiungere certi obiettivi. E non esiste una ricetta, solo il lavoro quotidiano, che ti permette di avere il coraggio di sognare”.

The squad for Milano. 📋 🔗 | https://t.co/2JRHzZ35wI https://t.co/Q130Cw1Ylm — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 12, 2026

Inter-Club Brugge: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

Club Brugge (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.

La partita Inter-Club Brugge inizia alle 21 e sarà trasmessa in diretta dai canali di Sky Sport, in streaming su Now Tv e Sky Go.