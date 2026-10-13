Home > Calcio > Il Venezia esonera Giovanni Stroppa: la squadra è a zero punti in classifica

Il Venezia FC comunica “di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista”. Il club arancioneroverde desidera “ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde”. Fatale a Stroppa la sconfitta nel posticipo con l’Atalanta, la sesta consecutiva in altrettante partite di questo avvio di stagione.