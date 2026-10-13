Serata da dimenticare per l’Inter, sconfitta 3-4 dal Bruges nel debutto casalingo in Champions League. Tresoldi colpisce prima una traversa, poi porta avanti i belgi su rigore alla mezz’ora. Calhanoglu centra a sua volta il legno, mentre Lautaro Martinez firma il pareggio al 44’. Nella ripresa Tresoldi torna a colpire al 63’ e completa la tripletta al 74’. L’Inter prova a reagire ancora con Lautaro, a segno all’81’, ma Vermant cala il poker per la squadra belga. Nel recupero Bonny trova la rete del definitivo 3-4, ma non basta a evitare la sconfitta: i nerazzurri restano a zero punti.
Champions League, l’Inter crolla a San Siro: il Bruges vince 3-4
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I nerazzurri ancora a 0 punti