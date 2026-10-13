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mercoledì 14 ottobre 2026

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Champions League, il Napoli cade ancora: 3-1 contro il Villarreal

Champions League, il Napoli cade ancora: 3-1 contro il Villarreal
Tani Oluwaseyi esulta dopo aver segnato il gol del 3-1 contro il Napoli (AP Photo/Alberto Saiz)
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Seconda sconfitta su due partite per la squadra di Allegri

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arsenal al Maradona, il Napoli cade anche allo stadio de ‘La Ceramica’ contro il Villarreal. La squadra di Allegri parte bene e passa in vantaggio all’8’ con Rrahmani. Hojlund colpisce l’incrocio dei pali, ma tra al 23’ e al 26’ il Villarreal ribalta il risultato con Mikautadze e Mourino. Nella ripresa Allegri prova a cambiare l’inerzia della gara con alcune sostituzioni, ma gli azzurri faticano a creare occasioni. Gli spagnoli chiudono i conti all’86’ con Oluwaseyi, fissando il risultato sul 3-1.

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