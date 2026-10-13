Champions League, il Napoli cade ancora: 3-1 contro il Villarreal

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arsenal al Maradona, il Napoli cade anche allo stadio de ‘La Ceramica’ contro il Villarreal. La squadra di Allegri parte bene e passa in vantaggio all’8’ con Rrahmani. Hojlund colpisce l’incrocio dei pali, ma tra al 23’ e al 26’ il Villarreal ribalta il risultato con Mikautadze e Mourino. Nella ripresa Allegri prova a cambiare l’inerzia della gara con alcune sostituzioni, ma gli azzurri faticano a creare occasioni. Gli spagnoli chiudono i conti all’86’ con Oluwaseyi, fissando il risultato sul 3-1.