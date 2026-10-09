Figc, l’assemblea elettiva convocata per lunedì 14 dicembre

“Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino”. Lo rende noto la Figc. “All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4, dello Statuto Federale; l’elezione del presidente federale”, si legge ancora nel comunicato di via Allegri.

Il Coni aveva nominato Malagò commissario della Federazione

Il 6 ottobre il Coni aveva nominato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò commissario della stessa Figc, come frutto di una intesa tra il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e lo stesso Malagò. “Mi sento più responsabilizzato, perché mi ritrovo ad essere commissario senza nessun tipo di vice. Adesso vado in ufficio, guardiamo un attimo l’agenda, mi sembra che la data prima potenzialmente giusta, fattibile, mi sento di impegnarmi: il 14 dicembre si va a elezioni e non perdiamo del tempo”, aveva detto al termine il numero uno di Via Allegri.