Italia-Turchia, oggi in Nations League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi lunedì 5 ottobre 2026 è il giorno di Italia-Turchia in Nations League. Vincere per “chiudere nel migliore dei modi” questo primo raduno della Nazionale. E’ l’obiettivo del ct Roberto Mancini in vista della partita in programma stasera allo stadio Dall’Ara di Bologna (già emessi 27.000 biglietti su una capienza di 31.000 spettatori) contro la formazione allenata da Vincenzo Montella. Con una vittoria, un pareggio e una sconfitta, l’Italia ha assoluto bisogno dei tre punti per restare in corsa per i primi due posti nel Gruppo 1 di Nations League guidato da Francia e Belgio. “La Turchia è un’ottima squadra con giocatori molto forti, all’andata siamo stati bravi e domani dipenderà da noi. Non sarà una partita così scontata”, ha detto ancora Mancini secondo cui “Montella ha fatto un grande lavoro avendola riportata ai Mondiali, la nazionale turca è una grande squadra”.

Le parole del Ct Roberto #Mancini e Nicolò #Barella a 𝑽𝒊𝒗𝒐 𝑨𝒛𝒛𝒖𝒓𝒓𝒐 𝑻𝑽 in vista di #ItaliaTurchia 🎙️ 🔗 https://t.co/CGiGPyRlIE #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/5kRGQ3FDj3 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 4, 2026

Guardando a queste prime due settimane trascorse con la squadra, il ct Mancini ha detto: “Io sono stato benissimo, anche loro penso si siano divertiti ma dobbiamo chiudere bene. Per noi l’importante era dare solidità ai ragazzi e far credere in loro stessi, sono bravi e piano piano ci stiamo riuscendo. Ci fa piacere dei risultati perché non è bello fa soffrire sempre i tifosi”, ha detto ancora Mancini. “Se un giovane ha delle qualità gli va data l’opportunità, solo così possono migliorare. Ma prima di vincere bisogna ritrovare il gruppo e stare bene insieme. Questa è la cosa fondamentale prima di andare in campo”, ha spiegato ancora il Ct. Sulla stessa lunghezza d’onda Niccolò Barella, che a Bologna ritroverà una maglia da titolare. “E’ stato un raduno lungo e faticoso, con tante partite e c’è un poco di stanchezza. Sono impegni che dobbiamo onorare e dobbiamo farci trovare al meglio. L’Italia che sta nascendo è di personalità, che ha voglia di ritrovarsi. Bisogna ritrovare l’entusiasmo”, ha detto la mezzala dell’Inter. “Mancini è sempre lo stesso, a cui piace tanto lavorare con i giocatori. Dobbiamo liberare la testa dopo le delusioni di questi anni per riprenderci quello che vogliamo”, ha aggiunto.

Domani si torna in campo 💙 #ItaliaTurchia #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/vicXRk9AWc — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 4, 2026

“Quando inizi la carriera in nazionale vincendo un Europeo e non centri due volte la qualificazione al Mondiali sai che le critiche arrivano e devi trovare la forza per reagire. Quella notte e i mesi dopo sono stati difficili, ma nella vita e nel calcio bisogna sempre andare avanti. Bisogna affrontare le cose difficili a testa alta per tornare dove meritiamo”, ha ricordato Barella. A proposito della panchina in Francia, invece, ha detto: “Negli ultimi anni ho sempre giocato titolare, soprattutto nelle partite importanti. Ma questo è uno sport di squadra e l’Italia non è Barella. Io sono a disposizione, le scelte le fa il mister e sono pronto a tutto”. Parlando degli avversari, il centrocampista azzurro ha ricordato che “Calhanoglu è un campione che ho il piacere di avere come compagno, è un leader della nazionale e mancherà sicuramente. Ma nella Turchia ci sono tanti giocatori di qualità e questo è uno sport di squadra, per cui non sarà facile perchè vorranno dimostrare di far bene feriti dagli ultimi risultati”.

🚨 #Kean lascia il ritiro della Nazionale. Mancini: “Moise purtroppo non sta bene, non ha recuperato e stasera lo lasciamo andare a casa” 🔗 https://t.co/7nzgsOyvhw #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro https://t.co/vZNtTuJDgp — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 4, 2026

Per quanto riguarda la formazione, Mancini ha annunciato che “Kean purtroppo non sta bene, non ha recuperato e lo lasciamo andare a casa”. Il ct dovrebbe continuare a ruotare gli uomini a disposizione per avere gambe fresche, energia e voglia di determinare. “Abbiamo tanti giocatori che stiamo trovando, tra la partita e questa ci sono pochi giorni e cambieremo un po’ di più. Scamacca potrebbe giocare, le caratteristiche sono le stesse, ma abbiamo diverse soluzioni”, ha aggiunto. Nell’undici iniziale scontata la presenza in porta di capitan Donnarumma, punto di riferimento in campo e fuori. In difesa in questo momento sembra impossibile fare a meno di un Kayode in grande spolvero, con Di Lorenzo destinato ancora alla panchina. Al centro, al fianco del ritrovato Bastoni possibile chance per un altro veterano, il romanista Mancini al posto di Scalvini. A sinistra è invece ballottaggio a sinistra tra Ruggeri e Calafiori. A centrocampo torna Barella nel ruolo di mezzala destra al posto di Frattesi, reduce da due partite di fila dall’inizio. Turno di riposo anche per Tonali, con Fagioli che potrebbe scalare in regia anche se non è da escludere una seconda chance per Romano in vantaggio su Ricci. Come mezzala sinistra possibile debutto dall’inizio per Issa Doumbia. In attacco Scamacca si candida ad una maglia da titolare al posto di Pio Esposito. Sulle ali favoriti Cambiaghi e Vergara, positivo al debutto in Francia. L’esterno del Bologna e quello del Napoli sono favoriti su Sebastiano Esposito, Inacio e Maldini.

Italia-Turchia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

La partita Italia-Turchia inizia questa sera, lunedì 5 ottobre 2026, alle 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct. Mancini.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct. Montella

Il match sarà trasmesso in diretta dallo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in tv in chiaro su Rai 1, e in streaming gratis su Rai Play.