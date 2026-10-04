Nations League 2026, Irlanda-Israele: calciatori ancora con il lutto al braccio per Gaza

I giocatori dell’Irlanda hanno indossato nuovamente la fascia nera di lutto al braccio, in memoria delle vittime a Gaza, e hanno chinato il capo durante l’inno nazionale di Israele prima dell’inizio del match di Nations League 2026 (il secondo incontro tra le due nazionali dopo quello del 27 settembre scorso, vinto dai ragazzi di Heimir Hallgrímsson per 3-0). La partita è andata in scena alla TSC Arena di Bačka Topola, in Serbia.

Irlanda-Israele, match valido per la Nations League, 4 ottobre 2026, Backa Topola, Serbia (AP Photo/Darko Vojinovic)

Anche i calciatori dello Stato ebraico indossavano il lutto al braccio in memoria delle vittime degli attacchi sferrati da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Il portiere irlandese Caoimhín Kelleher ha sostituito come capitano Dara O’Shea, che è stato esonerato per stare accanto alla moglie in occasione della nascita del loro bambino, e ha volutamente evitato di stringere la mano al capitano avversario Dor Peretz.