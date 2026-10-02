Nations League, Francia-Italia 1-1

Francia-Italia 1-1, in una gara valida per la terza giornata di Nations League. I gol di Olise al 55′ e di Bastoni al 68′. Francia in dieci nel finale per l’espulsione di Upamecano.

Mancini soddisfatto: “Italia ha giocato da squadra, bene così”

“Sapevamo sarebbe stata una partita durissima, siamo stati bravi a concedere poco. Una partita veramente dura”. Così il ct della Nazionale Roberto Mancini commenta ai microfoni di RaiSport il pareggio contro la Francia in Nations League. “Abbiamo fatto tutto da squadra, una serata molto positiva. Volevo fosse un altro passo di miglioramento sul nostro percorso. Loro sono una squadra straordinaria – ha aggiunto – piena di campioni, ma noi abbiamo sempre cercato di giocare e di andare a fare gol. Quando c’era da soffrire abbiamo sofferto ma ci abbiamo sempre provato, questo è molto buono”.

Bastoni: “Rovinata festa alla Francia, orgoglioso della squadra

“E’ stata una partita dura, lo sapevamo. Non era una novità ma sono felice per la prestazione della squadra, abbiamo sofferto ma abbiamo rovinato la festa alla Francia. Sono molto orgoglioso per tutti”. Così il difensore dell’Italia Alessandro Bastoni commenta ai microfoni della Rai il pareggio contro la Francia. “Sicuramente fa piacere trovare il gol, ma ho pensato solo poi a non prenderne un altro. Sono felice per il risultato che ci dà consapevolezza e fiducia per guardare avanti”, ha aggiunto. “Non mi aspettavo questi due gol, ma non avevo mai perso la fiducia in me stesso. Non è un episodio che rovina una carriera, riuscire a rialzarsi sempre è un grande pregio. Ci abbiamo sempre ceduto oggi, anche nel primo tempo le occasioni più nitide le abbiamo avute noi. E’ un punto di partenza, testa basse e c’è ancora una partita da fare”, ha concluso Bastoni.