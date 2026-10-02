Francia-Italia oggi 2 ottobre in Nations League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Francia e Italia si affrontano stasera venerdì 2 ottobre alle 20.45 allo Stadio Saint-Denis di Parigi per la terza giornata della Nations League. Gli azzurri, a tre punti in classifica, sono reduci dalla sconfitta in casa per 2-0 con il Belgio e dalla vittoria in trasferta con la Turchia per 4-1, mentre i Bleus, a punteggio pieno a 6 punti, si sono imposti in trasferta per 1-0 sia con la Turchia, sia con il Belgio.

Mancini: “Sarà grande partita, ci teniamo a fare bella figura”

“Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura. Cercheremo di provarci. Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, è chiaro che giocheremo sempre per vincere” ha detto il Ct della Nazionale Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match. Il tecnico ha lasciato un gruppo di giocatori a casa, ad allenarsi a Coverciano: Ahanor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Kouadio, Mandragora, Pessina e Romano. “Cambieremo di meno rispetto a Bursa – rivela Mancini senza sbilanciarsi ulteriormente sulla formazione – Ho qualche dubbio, valutiamo domani nell’ultimo allenamento per vedere come i ragazzi hanno recuperato”.

Zidane: “Non fiero di testata a Materazzi, Juve per me speciale”

Di certo sarà una partita speciale anche per Zinedine Zidane, che ritrova l’Italia sulla sua strada a vent’anni dall’ultima volta, dal triste epilogo nella finale del Mondiale 2006. La testata a Marco Materazzi resta qualcosa di cui “non sono fiero, ma fa parte di un percorso. Non ho rimorsi perché fa parte della mia carriera, non si possono fare solo cose belle, succede a tutti nella vita – osserva in conferenza stampa – Adesso si va avanti e pensiamo a quello che succederà domani con la Nazionale”. “La Juve e l’Italia sono state molto speciali per me, è lì che sono diventato un giocatore importante”, sottolinea poi l’ex fuoriclasse bianconero.

( Photo by Fabrizio Corradetti/LaPresse )

Le probabili formazioni

La partita Francia-Italia si gioca stasera venerdì 2 ottobre allo Stadio Saint-Denis di Parigi. Il fischio d’inizio del match è fissato per le 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. Ct. Zidane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Maldini, Pio Esposito, Kean. Ct. Mancini.

Dove vedere Francia-Italia

Come tutte le partite dell’Italia in Nations League la gara con la Francia sarà trasmesse in diretta tv su Rai 1, mentre la diretta streaming è visibile su Rai Play. Il calcio d’inizio è alle 20.45