Accuse di violazioni finanziarie, il Manchester City presenta ricorso

Il Manchester City ha presentato un ricorso “completo”, come confermato venerdì dal club, in seguito alla pubblicazione di un rapporto di una commissione indipendente che descrive in dettaglio le gravi violazioni delle norme finanziarie da parte del club di Premier League, in uno dei più grandi scandali del calcio inglese.

“La posizione ferma del club”, si legge in una breve dichiarazione del City, “è che, per molteplici motivi, il parere contiene chiari errori materiali, di diritto, di principio e di fatto, ed è pertanto infondato”. “Il club è innocente delle accuse mosse dalla Premier League ed esiste un corpus di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni in merito a questo caso”, ha dichiarato il City.

Un cartellone pubblicitario satirico rivolto al Manchester City (Foto AP/Jon Super)

Le violazioni contestate e il rischio retrocessione

Tra le violazioni accertate ci sono la mancata comunicazione di informazioni finanziarie corrette, la presentazione di ricavi gonfiati attraverso alcuni accordi di sponsorizzazione legati ad Abu Dhabi e l’occultamento di pagamenti aggiuntivi a giocatori e allenatori. Secondo la Premier League, il club avrebbe presentato bilanci non veritieri e nascosto la propria reale situazione finanziaria a revisori e organi di controllo. Il City è stato inoltre riconosciuto colpevole della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l’indagine, condotta tra il 2018 e il 2023. Ora il club rischia sanzioni che potrebbero arrivare a una pesante penalizzazione in classifica o, nel caso più grave, all’espulsione dalla Premier League. Il procedimento riguarda gli anni in cui il Manchester City è passato da grande club inglese a una delle principali potenze del calcio mondiale.