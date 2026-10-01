Malagò-Abodi, nuovo scontro. E sul commissariamento Figc si decide il 6 ottobre

Il caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Figc sarà al vaglio della Giunta del Coni il 6 ottobre. Sul tavolo l’ipotesi commissariamento della Federazione, mentre si consuma un nuovo scontro tra lo stesso Malagò e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, dopo le dimissioni di Diana Bianchedi. Con l’approssimarsi della decisione sul futuro della Federcalcio e del suo presidente, si alza il livello dello scontro con una tensione sempre più palpabile.

Malagò: “Da Abodi entrata sgrammaticata e fuori luogo”

Per Malagò, “la scelta di Diana Bianchedi” di dimettersi dall’incarico di capo delegazione della Nazionale “è una scelta che ovviamente non posso che condividere” perché “giustamente è rimasta particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello Sport entri nel merito di quelli che sono i comportamenti all’interno della giunta del Coni, sia da parte sua, che da parte dell’altro vicepresidente” e “oggettivamente è un’entrata assolutamente non solo non convenzionale, è sgrammaticata, fuori luogo. Diana è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente”. A margine dei lavori dell’assemblea della Lega Pro in corso a Firenze, Malagò ha aggiunto: “Qui non è un problema di Coni, non è un problema di Anac, non è un problema di Federcalcio e lei ha pensato di andare avanti con i suoi valori. Credo sia impossibile darle torto. Poi non mi sembra che non sia stata l’unica uscita sulle questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, i fatti mi sembra che siano molto chiari”.

“Quello che sta succedendo è un dato di fatto -ha evidenziato Malagò-. E’ evidente che c’è questo palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, al di là di una posizione che riguarda non tanto la mia persona ma la Federazione, che ovviamente devo difendere, ma proprio in nome di quelle che sono le dinamiche dell’autonomia dello sport“. Parlando del suo futuro come presidente della Figc e del rischio di commissariamento della Federazione, Malagò ha aggiunto: “Io sono molto tranquillo. Sbaglierò, non lo so, non credo, perché io approccio a questa materia con qualcosa di cui forse ci si dimentica: primo lo faccio da volontario, secondo perché sono stato eletto e ho avuto il consenso dei voti. Terzo non è che ho deciso io di scendere in campo per vedere cosa riuscivo a combinare, no, sono stato chiamato dagli altri. Con questi presupposti perché non dovrei essere sereno?”.

Abodi: “Ho il sacrosanto diritto di esprimere un’opinione”

Non si è fatta attendere la replica di Abodi: “Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche, che molto spesso non riguardano gli interessi generali, peraltro ho sempre fatto del rispetto dei ruoli un fattore distintivo e sto cominciando a diffidare di chi esprime solo giudizi verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica”, le parole del Ministro dello Sport. “Non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ho il sacrosanto diritto di esprimere un’opinione, ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori. La scelta di Bianchedi certo che mi ha sorpreso, anche perché ognuno ha le sue sensibilità e ha il diritto alle proprie sensibilità. Nella mia dichiarazione ho parlato di diritti e doveri e di avere una opinione, averla anche differente. Meno male che le abbiamo differenti ma non pensavo che fossero così differenti”, ha concluso.

Cosa aveva detto Abodi su Bianchedi

Le parole di Abodi che hanno spinto Bianchedi al passo indietro erano incentrate sul ruolo di vicepresidente vicaria da lei ricoperto nel Coni: “I vicepresidenti hanno diritto e dovere di esporre un’opinione, ma se è sempre contraria devono fare una scelta”, aveva detto Abodi in seguito alle tensioni registrate in Giunta per il voto contrario di Bianchedi alla proposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, di commissariare la Federazione italiana pesi.

La posizione di Malagò al vaglio della Giunta il 6 ottobre

Ora, la stessa Giunta sarà chiamata a valutare la posizione di Malagò e a esprimersi sull’eventuale commissariamento della Figc. La riunione della Giunta, ha fatto sapere il Coni, è stata fissata per martedì 6 ottobre con inizio alle ore 13 al Foro Italico. A seguire, con inizio alle ore 14, la riunione del Consiglio nazionale straordinario con all’ordine del giorno la ratifica del commissariamento della Federazione italiana pesistica e, forse, anche quello della Figc.