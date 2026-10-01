Juventus, Carnevali al Festival dello Sport di Trento: "La mia idea è di portare più giocatori italiani"

Giovanni Carnevali , amministratore delegato e direttore generale della Juventus, è intervenuto al Festival dello sport di Trento e ha parlato dei bianconeri e della salute del calcio italiano più in generale. “La mia idea è quella di portare più giocatori italiani anche se non è facile, il mercato internazionale è un mercato ampio. Oggi bisogna avere giocatori italiani forti, perché siamo la Juventus e servono giocatori forti, non è semplice, ma la voglia è quella di inserirli. Mi piacerebbe prendere anche ragazzi giovani”, ha detto Carnevali, che ha anche aggiunto: “È importante puntare sui giovani italiani, l’errore è prendere degli stranieri non all’altezza“.