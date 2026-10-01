Il ricordo di Vialli al Festival dello sport di Trento, Zola: "Lui aveva il suo modo di fare, a volte discutevamo"

Il ricordo di Gianluca Vialli al Festival dello sport di Trento. “Aveva il suo modo di fare, il suo modo di interpretare le cose, che è stato anche a volte oggetto di discussione tra me e lui. Soprattutto quanto lui era allenatore e io giocatore”, ha detto Gianfranco Zola che con Vialli ha diviso l’avventura al Chelsea. Presente anche il nipote di Gianluca, Riccardo: “Il suo ricordo continua un po’ anche i suoi insegnamenti e per me poterli condividere oggi su questo meraviglioso palco è davvero un’emozione grande”.