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giovedì 1 ottobre 2026

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Il ricordo di Vialli al Festival dello sport di Trento, Zola: "Lui aveva il suo modo di fare, a volte discutevamo"

LaPresse
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Il ricordo di Gianluca Vialli al Festival dello sport di Trento. “Aveva il suo modo di fare, il suo modo di interpretare le cose, che è stato anche a volte oggetto di discussione tra me e lui. Soprattutto quanto lui era allenatore e io giocatore”, ha detto Gianfranco Zola che con Vialli ha diviso l’avventura al Chelsea. Presente anche il nipote di Gianluca, Riccardo: “Il suo ricordo continua un po’ anche i suoi insegnamenti e per me poterli condividere oggi su questo meraviglioso palco è davvero un’emozione grande”.