Festival dello sport di Trento, Bisseck: "Chivu fatto lavoro enorme dopo sconfitta in Champions"

“A 16 anni ho esordito con il Colonia, l’ho saputo tre ore prima della partita. È chiaro che subito ti monti la testa e pensi che nel giro di tre anni sei al Real Madrid. Poi scopri che la realtà è un’altra”. Yann Aurel Bisseck, intervenuto a “Il gigante nerazzurro” al Festival dello Sport di Trento, ha raccontato gli inizi della sua carriera e i momenti più difficili, segnati dagli infortuni. “Se superi gli infortuni, come mi è successo in Portogallo, pensi: ‘Il calcio non è per me’. Invece Dio mi ha dato un’altra opportunità attraverso la famiglia, gli amici e i compagni di squadra”. Il difensore ha spiegato di aver pensato anche di iscriversi a Medicina durante gli infortuni: “Prima di arrivare in Danimarca non ho fatto il massimo per il mio corpo e per il calcio: era solo un lavoro. Ma quando si fa il calciatore lo sei 24 ore su 24”.

Bisseck ha poi parlato dei suoi compagni e degli allenatori: “Da Darmian ho imparato tantissimo, è un difensore che gioca prima di tutto con il cervello”. E sul confronto tra Inzaghi e Chivu ha aggiunto: “Inzaghi era più emotivo, viveva la partita con noi al punto che sarebbe entrato in campo. Chivu è molto attento al cervello, ha fatto un grande lavoro rimettendo insieme il gruppo dopo la finale persa in Champions”.

Sul rapporto con l’Italia e con l’Inter: “Imparare la lingua del Paese dove giochi è un segnale di rispetto. Anche se ancora non lo parlo benissimo, quella paura devi buttarla fuori. I compagni mi hanno insegnato qualche parola, solo parolacce”. E sul prolungamento del contratto fino al 2031: “È molto semplice sentirsi a casa con l’Inter. A Milano c’è tutto, puoi essere solo contento. La società mi ha dato fiducia e ne sono orgoglioso. L’Inter è la squadra più forte, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Vogliamo vincere la Champions. Sappiamo che possiamo arrivare fino in fondo”. Infine, il tema del razzismo: “Non ho spazio nella testa per la stupidità. Il razzismo c’è sempre stato e sempre ci sarà, anche se non so il motivo. Non credo esista un modo per eliminarlo. Non sono convinto che si possa portare tutte le persone ad avere lo stesso pensiero”.