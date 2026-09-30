Osvaldo, la famiglia rompe il silenzio dopo il malore: “Scritte falsità”

A tre giorni dall’annuncio del suo ricovero, emergono dettagli sulle condizioni di salute di Daniel Osvaldo. L’ex calciatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’infezione che ha causato un versamento pleurico. Dopo la dichiarazione della famiglia secondo cui “sta bene ed è vigile”, è stato diffuso un nuovo comunicato che fornisce ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’équipe medica – come riporta la stampa locale – ha eseguito una procedura per disinfettare la zona interessata e l’ex attaccante rimane sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. I parenti dell’ex attaccante di Roma, Juve e Inter hanno criticato la diffusione di “numerose notizie errate e allarmanti, prive di qualsiasi verifica dei fatti”. In particolare, la famiglia di Osvaldo ha respinto le affermazioni secondo cui l’ex giocatore sarebbe arrivato al centro sanitario in condizioni di indigenza, che gli fosse stata asportata parte di un polmone o che soffrisse di problemi alle gambe. “Non è vero che si trovasse o sia arrivato in condizioni di indigenza”, hanno affermato. Hanno inoltre negato che le sue condizioni fossero una conseguenza dell’abuso di sostanze e hanno chiesto ai media di agire in modo responsabile nel riportare la notizia del suo ricovero. “Chiediamo gentilmente prudenza ed empatia nel condividere o ripubblicare informazioni, tenendo sempre presente che dall’altra parte ci sono persone care che soffrono” ha concluso la famiglia.

Il malore nella sua abitazione in Argentina

Il calciatore ha avuto un malore nella sua abitazione a Banfield, in Argentina, lo scorso 26 settembre. Come riferito dai media argentini, Osvaldo è stato trovato in condizioni gravi dalla sorella ed è stato immediatamente trasportato e ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Llavallol, un comune della provincia di Buenos Aires. La causa del malore è stata un versamento pleurico al polmone, ossia un accumulo anomalo di liquido nello spazio pleurico, cioè la cavità virtuale che si trova tra i due foglietti della pleura. In condizioni normali, nello spazio pleurico è presente solo una piccola quantità di liquido (10-20 ml) che serve a lubrificare le membrane e a permettere ai polmoni di muoversi senza attrito durante il respiro.