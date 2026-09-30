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mercoledì 30 settembre 2026

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Nations League 2026, Spagna-Croazia 4-1: show di Lamine Yamal

Nations League 2026, Spagna-Croazia 4-1: show di Lamine Yamal
Lamine Yamal, Siviglia, 29 settembre 2026 (AP Photo/Manu Fernandez)
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Sorride anche l’Inghilterra grazie a Gordon e Kane

Spagna show nella serata di Nations League 2026. Le Furie Rosse travolgono la Croazia 4-1 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Grande protagonista Lamine Yamal con una doppietta. A segno per la Roja anche Pubill (su assist del fuoriclasse del Barcellona) e Nico Williams. Per gli ospiti rete di Perisic.

Nello stesso gruppo sorride anche l’Inghilterra che passa a Praga per 2-0, grazie alle reti di Gordon e Kane. Tre Leoni per oltre un’ora in undici contro dieci a causa dell’espulsione dell’attaccante ceco Sulc.

Nations League 2026, i risultati della serata

  • Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2
  • Spagna-Croazia 4-1
  • Scozia-Svizzera 0-3
  • Slovenia-Macedonia del Nord 2-0
  • Finlandia-Bielorussia 0-0
  • San Marino-Albania 0-3
  • Moldavia-Far Oer 1-1,
  • Slovacchia-Kazakistan 2-1
  • Bulgaria-Estonia 0-0
  • Lussemburgo-Islanda 0-3
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