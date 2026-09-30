Nations League 2026, Spagna-Croazia 4-1: show di Lamine Yamal

Spagna show nella serata di Nations League 2026. Le Furie Rosse travolgono la Croazia 4-1 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Grande protagonista Lamine Yamal con una doppietta. A segno per la Roja anche Pubill (su assist del fuoriclasse del Barcellona) e Nico Williams. Per gli ospiti rete di Perisic.
Two goals and an assist for Lamine Yamal 🤯— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 29, 2026
An impressive victory for Spain 🙌#NationsLeague pic.twitter.com/IpbuI243FG
Nello stesso gruppo sorride anche l’Inghilterra che passa a Praga per 2-0, grazie alle reti di Gordon e Kane. Tre Leoni per oltre un’ora in undici contro dieci a causa dell’espulsione dell’attaccante ceco Sulc.
Nations League 2026, i risultati della serata
- Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2
- Spagna-Croazia 4-1
- Scozia-Svizzera 0-3
- Slovenia-Macedonia del Nord 2-0
- Finlandia-Bielorussia 0-0
- San Marino-Albania 0-3
- Moldavia-Far Oer 1-1,
- Slovacchia-Kazakistan 2-1
- Bulgaria-Estonia 0-0
- Lussemburgo-Islanda 0-3