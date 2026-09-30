Cristiano Ronaldo salta l’allenamento con il Portogallo e lascia lo stadio: cosa è successo

Cristiano Ronaldo e il ct del Portogallo Jorge Jesus, che lo ha tenuto fuori per tutta la partita in occasione dell’impegno di Nations League contro la Norvegia, sono sempre più distanti. Secondo quanto riporta ‘A Bola’ CR7 ha saltato l’allenamento della nazionale per il terzo giorno consecutivo e ha lasciato lo stadio di Copenhagen, alla vigilia del match contro la Danimarca, a bordo di un furgone scuro messo a disposizione dalla federcalcio portoghese proprio mentre tutti i suoi compagni, ad eccezione dell’infortunato Francisco Conceiçao, erano già in campo per allenarsi.

I media portoghesi hanno riportato che il presidente della federazione, Pedro Proença, si è recato a incontrare Ronaldo e Jesus per avere chiarimenti. La federazione ha confermato solo la presenza di Proença in Svezia con la squadra, impegnata nella preparazione della gara contro i danesi.Martedì Ronaldo, autore di 146 gol con la nazionale portoghese, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con la divisa del Portogallo, accompagnata dalla bandiera portoghese e dall’emoji di un cuore. Jesus, subentrato a Roberto Martínez alla guida della squadra dopo i Mondiali, aveva dichiarato prima della partita contro la Norvegia di non voler sovraccaricare Ronaldo durante questa sosta per le nazionali, insolitamente lunga, che prevede quattro incontri in 11 giorni.Aveva programmato di concedere a Ronaldo un po’ di minutaggio contro la Norvegia, ma l’andamento della gara ne ha impedito l’impiego. Subito dopo il match, Jesus ha affermato che avrebbe “parlato con lui”, rispondendo alle voci secondo cui il giocatore sarebbe rimasto contrariato. Ronaldo è partito titolare nella vittoria per 1-0 del Portogallo contro il Galles giovedì scorso, venendo sostituito al 67° minuto. Il Portogallo è al comando del Gruppo A4 della Nations League con sei punti in due partite, tre in più rispetto a Danimarca e Norvegia. Il Galles è ultimo a zero punti.

Il Ct: “Nessuno è contento se non gioca”

“Non c’è nessun caso, ho già spiegato cosa è successo, non cercate drammi. Ho detto a Cristiano che non avrebbe giocato queste due partite, ma ho pensato che durante la gara avrei potuto aver bisogno di lui e l’ho fatto scaldare. Ma non l’ho fatto entrare. Qualsiasi giocatore, quando si scalda per venti minuti o mezz’ora e poi non gioca, non è contento. Tanto meno Cristiano. Questa è la situazione”. Lo ha detto il ct del Portogallo Jorge Jesus in conferenza stampa in vista del match di Nations League con la Danimarca parlando della reazione di CR7, che all’uscita dal campo non ha nascosto il malcontento per non aver giocato in occasione della gara vinta 2-1 contro la Norvegia. Intanto la presenza di Ronaldo nel match di domani è in dubbio: l’ex attaccante di Manchester United, Juve e Real Madrid ha saltato l’allenamento odierno. “Sono l’allenatore e ho deciso di non farlo giocare. Se avrò bisogno di lui per mezz’ora giocherà mezz’ora, altrimenti no – ha aggiunto Jessun – Nessun giocatore mi farà mai cambiare idea su questo, né lui né nessun altro nel calcio, né alcun presidente”.