Barcellona su Lautaro, Laporta: “Lo volevamo ma Marotta mi ha bloccato subito”

Emergono nuove indiscrezioni sul mancato passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona. L’attaccante e capitano dell’Inter ha giurato amore al club nerazzurro e il presidente Giuseppe Marotta nella passata finestra di mercato ha blindato ancora una volta il numero 10 argentino. La società blaugrana questa estate aveva espresso un forte interesse verso il calciatore di Bahia Blanca e aveva cercato di portarlo in Spagna, soprattutto dopo le partenze di Robert Lewandowski e Ferran Torres e l’impossibilità di arrivare a Julian Alvarez. Lautaro è un “giocatore incredibile” che “non volevano lasciarsi sfuggire a nessun costo”, ha detto il presidente del Barcellona Joan Laporta a margine della 33a Assemblea dell’EFC (European Football Clubs) a Copenaghen.

Joan Laporta, presidente del Barcellona, 16 marzo 2026 (AP Photo/Joan Monfort)

Laporta: “Marotta mi ha detto chiaramente che Lautaro non era in vendita”

“Un giorno ho chiamato Beppe Marotta: solo noi due, senza intermediari. Gli ho detto che sarei stato felicissimo di avere Lautaro in squadra e che ammiravo molto il giocatore. Ma non mi ha nemmeno lasciato finire di parlare. Mi ha detto chiaramente che il giocatore non era in vendita”, ha detto ancora Laporta, come riporta Mundo Deportivo. “E che non sarebbe stato lui a decidere se partire o meno. Così ho chiuso ogni discorso; non c’era modo di andare avanti. Tra me e Marotta c’è un rapporto di fiducia reciproca; non abbiamo approfondito la cosa per rispetto nei suoi confronti e dell’Inter”.

L’Inter ha quindi rifiutato categoricamente di intavolare qualsiasi trattativa con il club iberico. “E poi ci è stato detto che, in ogni caso, non sarebbe stato il giocatore a decidere se andarsene, perché l’Inter voleva trattenerlo. Quindi, per rispetto verso Beppe Marotta – che stimo immensamente – ci siamo fermati e la cosa è finita lì”, ha aggiunto il numero uno dei catalani.