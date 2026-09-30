Argentina, Scaloni ha scelto l’erede di Messi: chi sarà il nuovo capitano

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha scelto gli eredi di Leo Messi, che ha annunciato l’addio alla nazionale albiceleste. Si tratta di Cristian Romero (difensore dell’Atletico Madrid), Emiliano Martínez (portiere del Chelsea) e Lautaro Martinez (attaccante dell’Inter). Dunque fascia da capitano al “Cuti”, seguito dal “Dibu” e dal “Toro” in qualità di vice.
Messi giocherà l’ultima partita con la maglia dell’Argentina la notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all’una di notte, allo stadio Monumental di Buenos Aires. All’amichevole contro il Benin parteciperanno sette giocatori della Serie A: Leonardo Balerdi (Roma), Santiago Castro (Roma), Matias Soulé (Roma), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Nico Gonzalez (Juventus) e Lautaro Martinez (Inter). Il “last dance” della “Pulce” si potrà vedere in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now.