Spagna-Croazia oggi in Nations League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Dopo la vittoria dell’Italia sulla Turchia, con il netto 4-1 di ieri sera, oggi martedì 29 settembre 2026 è il giorno di Spagna-Croazia, seconda giornata del Gruppo C di Nations League. Una partita che mette di fronte il giovanissimo fenomeno del Barcellona Lamine Yamal è l’ex pallone d’Oro, oggi 41enne in forza al Milan, Luka Modric. Le Furie Rosse sono reduci dalla vittoria nello spettacolare match contro l’Inghilterra per 3-2, mentre gli slavi vengono dalla vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca.

Il pronostico

Per i bookmakers gli uomini di Luis de la Fuente sono gli stra-favoriti per la partita di questa sera, la quota è bassa (1,18) contro la Croazia data a 12,25.

🎙️ "Somos un gran grupo de jugadores y además un buen equipo".



➡️ "Nuestra selección vela por el interés del grupo y eso es fundamental para ganar títulos".



🗣️ @FabianRP52, jugador internacional.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/BVws4Pb2ND — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 28, 2026

Spagna-Croazia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

La partita Spagna-Croazia si gioca questa sera, martedì 29 settembre 2026, a Siviglia nello stadio Ramon Sanchez Pizjuan. Il fischio d’inizio del match è fissato per le 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Spagna (4-2-3-1): Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; L Sucic, P Sucic, Mario Pasalic; Budimir. Ct: Bilic.

La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis sul sito di Mediaset. Per gli abbonati, il match sarà trasmesso anche da Sky Sport e Now Tv.