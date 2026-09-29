Home > Calcio > Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie, quali sono le accuse e cosa rischia

Il club inglese si difende: “Ci dichiariamo innocenti e faremo ricorso”

Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie – come confermato martedì dalla Premier League – in quello che rappresenta uno dei più grandi scandali nella storia del calcio inglese.

La squadra di maggior successo in Inghilterra negli ultimi 15 anni rischia ora sanzioni pesanti che potrebbero includere una massiccia penalizzazione in classifica o addirittura l’espulsione dalla Premier League, causando un grave danno d’immagine alla proprietà di Abu Dhabi.

Premier League: “Violazioni sistematiche per quasi un decennio”

Il verdetto esplosivo di una commissione indipendente “illustra nel dettaglio come il club abbia sistematicamente violato le regole della Premier League per quasi un decennio“, ha dichiarato Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, in merito a un caso avviato dalla lega stessa oltre tre anni fa e scaturito nel 2018 da e-mail e documenti del club trapelati all’esterno. Il City è stato accusato di una serie di violazioni finanziarie nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018: anni in cui il club del nord-ovest – a lungo rimasto nell’ombra della grande rivale Manchester United – si stava trasformando in una superpotenza globale da record, capace di vincere numerosi titoli di Premier League e la Champions League.

Chicago, 20 luglio 2018 (Photo by Robin Alam/Icon Sportswire)

Le violazioni contestate

Tra le violazioni figurano la mancata comunicazione di dati finanziari accurati, la presentazione di cifre gonfiate per accordi di sponsorizzazione provenienti da Abu Dhabi, l’occultamento di pagamenti integrativi agli stipendi di allenatori e giocatori, nonché la violazione delle norme finanziarie stabilite dalla Premier League e dalla Uefa per garantire la stabilità economica dei club, impedendo loro di spendere oltre le proprie possibilità. A ciò si aggiungono numerose altre accuse relative alla mancata collaborazione dei Citizens con l’indagine nel periodo tra il 2018 e il 2023.

“Una commissione indipendente ha riconosciuto il Manchester City colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League nell’arco di nove stagioni”, ha dichiarato la lega, “nonché della maggior parte delle accuse riguardanti la mancata collaborazione con l’indagine condotta dalla lega stessa”. In merito agli accordi di sponsorizzazione, la Lega ha dichiarato: “Il Manchester City ha predisposto contratti (che travisavano il reale accordo tra le parti) con diversi partner commerciali, oltre ad avvalersi di accordi stipulati con altri soggetti, al fine di gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurne i costi”.

“Il club”, ha aggiunto la Lega, “ha presentato bilanci non veritieri e ha occultato la reale situazione finanziaria ai revisori dei conti e agli organi di controllo del calcio”.

Cosa rischia il club

La vicenda è destinata a gettare nel caos il calcio inglese, con il rischio di una serie di azioni legali da parte dei club rivali, che chiederanno un risarcimento per le ripercussioni subite a causa delle azioni della società. Resta inoltre da capire se le grandi stelle della squadra, come Erling Haaland, rimarranno nel club e quale sarà il futuro dello sceicco Mansour. Quest’ultimo, vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e membro della famiglia reale di Abu Dhabi, ha acquistato il City nel 2008.

Erling Haaland, Manchester, 20 settembre 2026 (AP Photo/Dave Thompson)

Manchester City: “Ci dichiariamo innocenti e faremo ricorso”

In un comunicato ufficiale, il Manchester City FC si dice “al contempo deluso e sorpreso dal parere della Commissione della Premier League”. Il club “respinge le accuse mosse dalla Premier League e dispone di un ampio corpus di prove inconfutabili a sostegno della propria posizione in merito alla vicenda”. La società sportiva annuncia anche che “agirà pertanto con determinazione e, ove necessario, in modo proattivo in tutte le sedi normative e legali competenti”.

“Il procedimento della Premier League è ancora in corso e presenta aspetti significativi non ancora definiti. Il Manchester City FC intende ora avvalersi delle possibilità di ricorso a sua disposizione, ritenendo che il parere contenga evidenti errori sostanziali – di diritto, di principio e di fatto – e che sia privo di fondamento giuridico. Per otto anni – si legge nella nota – il club ha rispettato scrupolosamente il regolare svolgimento del procedimento, confidando nel fatto che il Consiglio e la dirigenza della Premier League agissero come un organo di controllo indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte”. Il club “è ovviamente limitato nelle dichiarazioni che può rilasciare finché non saranno conclusi tutti i procedimenti futuri”.